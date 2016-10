Gobiernos Departamentales y Municipios se integrarán a la UNASUR

Presidentes lo analizarán en breve:

El Primer Encuentro de Asociaciones de Gobiernos Intermedios Suramericanos, que tuvo lugar en Ecuador, sentó las bases para que se integren los llamados niveles de gobierno sub-nacionales. El Intendente de Rivera, Dr. Marne Osorio Lima, que participó del encuentro, aseguró que en la situación actual en el que se encuentra el Mercosur, la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) es un ámbito político más potente.

En ese sentido el jefe comunal, que concurrió acompañado del Presidente del Congreso de Intendentes, Ing. Daniel Martínez (FA-Montevideo) y del intendente Carlos Enciso (PN-Florida), se reunió con el Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper.

Palabras del Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio Lima, en Ecuador:

Osorio destacó que fue unánime la opinión de todas las delegaciones que fueron parte del encuentro, que los gobiernos intermedios participen y tengan un espacio de trabajo dentro del marco de la UNASUR.

Señaló como muy importante la posibilidad de poder poner en la agenda los temas que se recogen desde las necesidades de los territorios y que muchas veces en las agendas país, en las agendas globales, no tienen una justa atención y por ende no llegan los recursos para atender los problemas vinculados a de la caminería rural, mejorar la salud o la educación en el medo rural.

El jefe comunal de Rivera destacó que la integración a este ámbito de manera formal, será considerada en la próxima reunión de presidentes de los países miembros de UNASUR.

También destacó que se generaron ámbitos de intercambio con corporaciones de gobiernos intermedios de varios países, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, lo que les permitirá materializar, en intercambios y en la elaboración de proyectos regionales, la posibilidad de salir a buscar recursos en conjunto para las comunidades y regiones.

Entre esos proyectos mencionó algunos que ya se avanzaron con los diversos países. Con Chile el tema que identificaron como un tema de interés común es el desarrollo vitivinícola y la producción frutícola en general.

“Chile tiene una capacidad técnica muy importante. Accede a mercados que Uruguay no accede”, dijo Osorio. Por eso se va a generar una agenda de trabajo donde se promoverá un encuentro con empresarios para que se puedan generar oportunidades de negocio y así acceder con los productos a nuevos mercados que no están accediendo.

Con Ecuador se trabajó en el tema turístico y con Brasil el tema transfronterizo. Allí cobró importancia el tema del Aeropuerto Binacional de Rivera, en el que están siendo innovadores.