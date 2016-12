“Hospital de Rivera tiene especialidades con menor tiempo de espera que las instituciones privadas”

Sesión de la Junta Departamental de Rivera:

La Junta Departamental de Rivera sesionó en la noche del pasado miércoles, en el último encuentro semanal del presente año. La reunión fue presidida por el edil Marco Antonio Da Rosa, integrando la Mesa el Secretario General, Ing. Agr. Abilio Briz, y el prosecretario Carlos Cassanego Venancio.

La apertura de la sesión se realizó a la hora 19:33. La edil Graciela Almanza (PN) solicitó el apoyo del cuerpo para realizar un minuto de silencio en homenaje a la mamá del edil Ramón Román Taroco (PN), fallecida en la jornada. La moción fue aprobada por unanimidad, sobre veintiocho votos.

Inmediatamente después, el Presidente dio ingreso a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

El edil Carlos Morais Jorge (PC) expresó que “la estirpe del Batllismo, el legado de la 123-121 empezó a reflotar su gloriosa columna dedicada a una verdadera renovación con sus veteranos dirigentes, sus jóvenes y las preciosas mujeres políticas de nuestra agrupación. (…) Dejo un abrazo a todos mis amigos de esta Junta Departamental, a los funcionarios todos y con la tranquilidad de saber que mientras algunos que se van, el Glorioso Partido Colorado será una vez más gobierno en Rivera. Así lo dice la gente”.



Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil Enrique Guadalupe (PN) planteó la situación “de un expediente entrado a la Junta Departamental con fecha 4 de noviembre de 2016, Ficha Nº 810/16, y que tiene relación con el barrio Tres Cruces, y con el vecino Víctor Moliné y la manzana donde habita Moliné que, por un error arquitectónico, de la arquitectura de las calles y lógicamente involuntario ha provocado un daño realmente importante en su casa y en la casa de los vecinos”.

“Nosotros lo hemos planteado en varias oportunidades. La solución aún no ha llegado. Llovió el otro día y el vecino se vio envuelto en una situación también por demás engorrosa, por lo cual solicitamos que mis palabras lleguen a la Dirección de Obras a los efectos se solucione rápidamente la situación del vecino, porque así realmente lo amerita. Y destacamos que no hubo mala voluntad de nadie. Fue un error involuntario que realmente hay que corregir”, expresó.



Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil Juan C. Aguirre Copatti (FA) destacó que, “cuando se criticó durante mucho tiempo lo que eran las instituciones públicas prestadoras de salud, se decía que en ASSE o en los hospitales públicos, los tiempos de espera eran interminables. Hoy en día les puedo decir, en el caso del Hospital de Rivera, que el Hospital de Rivera tiene muchísimas especialidades en menor tiempo de espera que las instituciones privadas que existen en este Departamento, comprobado y dialogado con los propios propietarios de las instituciones médicas privadas”.

“Eso es un hecho que tenemos que sacarnos de una vez por todas lo que es el partidarismo político y reconocer los logros. Porque acá no se ha dicho ni lo dicen, pero varios ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional han reconocido los avances que ha tenido el Hospital de Rivera y la mejoría de la prestación de servicio que ha tenido”, enfatizó.



Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil Bécquer Vázquez (FA) cedió sus minutos al edil Juan Antonio Pereira (FA) quien expresó que “finaliza un año en el que han sido muchas las caretas que se han caído, sobre todo en los últimos meses o las últimas semanas. Cómo no recordar lo mucho que se habló sobre el affaire título sí, título no, del vicepresidente de la República. Un título del que en definitiva, jamás el jerarca hizo alarde ni mucho menos usufructuó. (…) Vaya sorpresa nos llevamos cuando vinimos a enterarnos que uno de los más severos cuestionadores de aquel affaire, el senador nacionalista Javier García, ejercía como pediatra sin haber obtenido el título que lo acreditara como tal”.

“Seguimos con las caretas que se caen. Apenas dos semanas atrás, fuimos testigos mediante las cámaras de televisión y las fotos de los diarios, de la presencia del actual líder nacionalista Luis Lacalle Pou en el casamiento del conocido cocinero Sergio Puglia con su pareja Horacio Correa. (…) El hombre que se transformó en el principal opositor a la ley de matrimonio igualitario, combatiéndola hasta el último momento, ahora no sólo era invitado, sino que disfrutaba la celebración precisamente de un matrimonio concebido gracias a la ley que él no votó y que combatió duramente”, señaló el edil.



Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil Manuel Vellozo (PC) cedió sus minutos al edil Lucio Miguel Branca (FA), quien señaló que, ante versiones periodísticas en diferentes medios de prensa de Vichadero, Tranqueras y Rivera, que involucran a un miembro de la Alianza Progresista 738, donde se denuncia que un ex edil se habría apropiado de viáticos y recibido sueldos cuando era edil titular en el Legislativo, “ante todos estos hechos la lista 738 me mandata que aclare estos dichos y de ser real tal situación, que realice la denuncia penal correspondiente por ser funcionario público”, señaló el edil.



Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil Sergio Bertiz (PC) informó al Plenario sobre el Congreso Nacional de Mercosur que se realizó en la ciudad de Florianópolis y en el cual participó el edil en representación de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Junta Departamental de Rivera, junto al edil Lucio Branca (FA). La reunión se realizó los días 28, 29 y 30 de noviembre.

“Además, se nombró la nueva integración de la Mesa y acá quiero resaltar la actuación de quienes concurrimos allí, dado que desde Uruguay en ese Parlamento UPM había veinte lugares, ya habíamos participado en otras Legislaturas de ese Congreso no pudiendo lograr ni un resultado como ejercer un cargo en dicho Parlamento. El Congreso Nacional de Ediles obtuvo dos cargos de los veinte, Soriano tres, Canelones tres, Cerro Largo tres, Florida tres, Maldonado dos y Rivera tres”, agregó.



Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

Posteriormente se pasó a los informes de comisiones y a los asuntos entrados. A la hora 22:25 y sin más asuntos a tratar se levantó la sesión.