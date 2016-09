“Hoy vemos, y los hechos así lo demuestran, que las aguas termales en Rivera no son un sueño lejano”

Sesión de la Junta Departamental de Rivera:

El Deliberativo Departamental sesionó en la noche de ayer, miércoles. La reunión estuvo presidida por su titular, el edil Marco Antonio Da Rosa, acompañado por el Secretario General Ing. Agr. Abilio Briz y actuando Carlos Cassanego Venancio en Pro-Secretaría.

Luego de la apertura de la sesión, a la hora 19:32, y la aprobación de actas, inmediatamente se dio pasó a la Media Hora Previa de los ediles inscriptos para hacer uso de la palabra.

El edil Dr. Rafael Piazze (PN) expuso sobre “el tema recurrente de contaminación ambiental de los barrios La Pedrera y Bisio, producto de emanaciones de gases nauseabundos emitidos en el proceso de tratamiento de aguas residuales y cloacales de la planta de OSE, ubicada sobre las márgenes del arroyo Cuñapirú, en barrio La Pedrera”. El edil explicó que “los vecinos han realizado reiterados reclamos ante la IDR y OSE, a los efectos de dar una solución al mencionado problema. Al presente, si bien se han realizado algunas correcciones y mejoras en la planta, la situación continúa incambiada”.

“Dicha planta fue construida hace más de diez años en una zona suburbana, sin adecuadas previsiones de crecimiento poblacional, y sin considerar que su propio funcionamiento a cielo abierto, produce emanaciones de gases, muy desagradables para el ser humano, llegando en ciertos momentos de aumento de su concentración en la atmósfera, a producir cuadros de cefaleas y malestar general”, concluyó.

La suplente de edil Mtra. Soledad Tavares (FA) expresó que “desde este lugar, donde cada ciudadano, cada ser humano riverense, se siente representado, repudiamos los hechos de violencia ocurridos el pasado 16 de setiembre hacia un joven de 18 años con declarada impronta homofóbica, sumándole la política y religiosa expresada entre líneas por los agresores. Agresión que sentimos todos, pero que a Sebastián lo marcará de por vida, con cicatrices, por dentro y por fuera”.

“El tema está en manos de la Justicia y a ella apelamos, ya que sabemos que en ella están depositados los más altos valores de respeto, equidad, igualdad y libertad que todos necesitamos, pero, la normativa no alcanza si aún en lo más profundo de nuestras familias guardamos las semillas del odio, del autoritarismo y las dejamos crecer en nuestros jóvenes”, concluyó.

El edil Larry Martínez (PC) opinó que “la pasada semana nosotros, como riverenses, vimos con enorme alegría cuando se anunció el lanzamiento de ese gran emprendimiento turístico, el complejo turístico Amsterland, que si todo va como está previsto, dentro de poco tiempo los santanenses lo tendrán para disfrutarlo y nosotros tendremos acá para disfrutarlo también como gente de esta tierra”.

“Más de una vez hicimos mención de los proyectos que había presentado la Intendencia para hacer un Parque Termal en el Departamento. Algo que se trabajó durante mucho tiempo. (…) Pero evidentemente acá el Acuífero Guaraní o las aguas termales están esquivando el Departamento de Rivera no sé por qué motivo. Hoy vemos nuevamente, tenemos pruebas, los hechos así lo están demostrando, que las aguas termales en el Departamento de Rivera no son un sueño lejano”, agregó. El edil pidió que su planteo pase nuevamente a las autoridades de la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA).

El edil Ramón Román Taroco (PN) dijo que “en Rivera se está dando un fenómeno que debe ser analizado por las autoridades nacionales y departamentales. En el microcentro de la ciudad, últimamente se han instalado muchos comercios cuyos propietarios son palestinos y árabes, entre otras nacionalidades, que según informaciones que hemos recabado trabajan en el régimen de Free Shop, pero no se ajustan a la reglamentación establecida para vender esos productos. Estos comercios, en su gran mayoría nunca son fiscalizados por los inspectores de la DGI”.

“Si bien nosotros apostamos al desarrollo del comercio y de la industria para la mejor calidad de vida de nuestros vecinos, entendemos que en este país existen leyes y las mismas deben de ser cumplidas por todos los que pretendan vivir o instalarse con comercio, industria, etcétera. Hacemos este comentario porque los empresarios locales, que toda la vida estuvieron permanentemente apostando al desarrollo del Departamento -ya sea en épocas buenas o malas-, están siendo visitados por los funcionarios de la DGI, que no conocen la realidad de nuestra ciudad y sin ‘ton ni son’ aplican multas de miles de pesos”, explicó.

La edil Elizabeth Rodríguez (PC) expuso sobre el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, “que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre y contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos”. La edil agregó que “cada año se producen un millón trescientos mil nuevos casos y cuatrocientos cincuenta y ocho mil muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es, por lejos, el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo”.

“Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes. Su detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando detectado precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente, difícilmente se puede ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos, son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente y sus familiares”, expresó.

El edil Luciano Machado (PC) informó sobre el homenaje que se realizó el pasado domingo al Dr. Altivo Esteves. “Como médico fue una persona realmente filántropa, en el sentido de que él se dedicó a su carrera, a su profesión, y desinteresado en la parte económica. Jamás se importó si la persona tendría para pagar o no la consulta, e incluso le otorgaba el remedio para que ella pudiera continuar su tratamiento. Y como Intendente, creo que fue ahí que empezó la gran transformación en el Departamento de Rivera”.

“Podemos destacar allí toda la transformación que se hizo en Sacrificio de Sonia, en aquel entonces donde la gente no tenía baños, donde las casas se hacían con latas de aceite amasadas… Y con una impronta bastante particular fueron construyendo casas de madera trinchadas de paja que fueron cambiando la vida de la gente allí. Sin hablar de toda la transformación urbanística que tuvo el Departamento de Rivera a través de los empedrados de calles que, hoy por hoy, aún seguimos transitando”, concluyó.

Luego se dio lectura a los informes de comisiones y a los asuntos entrados. Siendo la hora 21:12, y sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión.

SESIÓN EXTRAORDINARIA EN HOMENAJE A LA PROF. ALMA GALUP

Por otra parte, en la noche de mañana, viernes, la Junta Departamental de Rivera realizará un homenaje a la Prof. Alma Galup por su trayectoria y aporte a la cultura departamental y nacional.

Previo al homenaje, el profesor e historiador riverense Eduardo Palermo realizará una disertación sobre los 132 años de la creación del Departamento de Rivera. Dicha sesión solemne se celebrara mañana, viernes 30 de setiembre, a partir de las 19:00 horas.