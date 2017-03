Intendente Marne Osorio informó sobre líneas de crédito para la compra de maquinarias

Días atrás la Junta Departamental de Rivera aprobó la apertura de dos líneas de crédito para la compra de maquinarias, solicitadas desde la Dirección General de Hacienda de la comuna. En ese sentido, el intendente Marne Osorio informó sobre las gestiones realizadas por el Gobierno Departamental.

Señaló que “son dos líneas de crédito que están abiertas y disponibles para la Intendencia. Lo primero que tenemos que resaltar es que, luego de veinte años, la Intendencia Departamental ha recuperado las líneas de crédito que había perdido con el Banco República por un tema de deudas muy antiguas que tenía la Intendencia. Ese hecho es una gran noticia, no para el Gobierno Departamental, y sí para el Departamento de Rivera: tener la posibilidad de tener ámbitos de negociación con el Banco República”.

“En segundo lugar, nosotros hemos propuesto una innovación para este quinquenio en materia de inversión en maquinaria. Nosotros hoy tenemos recursos. Parte de los recursos que integran nuestro presupuesto provienen del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). El FDI se ejecuta todos los años y se pueden comprar máquinas con el 20% de cada año”, agregó.

El Dr. Marne Osorio explicó que “nosotros planteamos en la Comisión Sectorial de Descentralización de que en realidad las Intendencias necesitan las máquinas al principio de la administración para poder tener tiempo de usarlas y hacer obras. Entonces proponíamos generar un proyecto solamente para la compra de maquinarias, que se nos autorizase la compra de maquinarias el primer año y que se nos fuese pagando con ese 20% todos los años y que nosotros, con un crédito bancario, podríamos comprar las máquinas al contado, a un mejor precio, y pagarlas dentro del período con esa financiación”.

El proyecto “gustó tanto y fue tan innovador” -dijo Osorio- que hoy lo están usando muchas otras intendencias, porque permite alcanzar el gran objetivo: que las intendencias tengan la maquinaria lo antes posibles para poder ejecutar las obras.

“Cuando nosotros tenemos ese proyecto aprobado, vamos al Banco República a solicitar el crédito y el Banco República nos pregunta cuanto vamos a comprar de maquinarias. Vamos a comprar tres millones de dólares aproximadamente, respondemos. El banco nos ofrece US$ 350.000. Era muy poquito. Entonces abrimos un segundo escenario para poder tener más fuentes de financiación, que fue la Banca Privada, donde hicimos toda la solicitud, un llamado a licitación previo a pedirle la anuencia a la Junta Departamental, y seguimos negociando con el Banco República”, narró el intendente.

Luego agregó que “en esa negociación con el Banco República, donde le mostramos que venimos pagando rigurosamente hace diecisiete años la deuda que tenían administraciones anteriores, el Banco República reconsidera y decide otorgar un crédito por un millón y medio de dólares. Mejoró mucho, pero igual no nos daba para financiar toda la compra de maquinarias. Fue por esa razón que hoy tenemos disponibles dos créditos: Hasta un millón y medio del Banco República y hasta dos millones en la Banca Privada, pero que vamos a usar lo que necesitemos”.

“Cualquiera de esos dos créditos se van a pagar dentro de la presente administración. No es que estemos adeudando al Gobierno para futuras administraciones y mucho menos es que estemos asumiendo créditos para pagar otras cosas que no sean las maquinarias. Esto es lo que nosotros le queremos transmitir a los vecinos de Rivera, dándoles la absoluta tranquilidad que es un crédito para comprar maquinaria para poder seguir con este ritmo de obras que venimos llevando adelante”, concluyó.