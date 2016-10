Intendentes realizaron homenaje al ex Presidente Jorge Batlle

El Congreso de Intendentes realizó un homenaje póstumo al ex Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, donde varios jefes comunales destacaron el perfil republicano de su pensamiento y accionar.

A instancias del intendente interino de Rivera, Cr. Richard Sander, y acompañado por el resto de los integrantes del Congreso de Intendentes, se rindió un homenaje póstumo al ex Presidente Jorge Batlle. El jefe comunal riverense manifestó que la figura del ex mandatario generaba encuentros de todo tipo, resaltando que fue durante su trayectoria pública un “gran defensor de la libertad”.

El Intendente de Florida, Carlos Enciso, destacó de Batlle “sus dotes de estadista”, quien continuó hasta los últimos días de su vida “haciendo política desde el llano”, elevando un saludo respetuoso de parte de todo el Partido Nacional y del Plenario de Intendentes.

Por su parte el Intendente de Cerro Largo, Ec. Sergio Botana, rescató la reacción de la ciudadanía al conocerse la noticia de la muerte de Batlle donde -dijo- existió un “reconocimiento al demócrata, al luchador por el retorno a la Democracia, al hombre comprometido con los mejores valores de este país”, definiéndolo como un republicano de ley.

El Intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez, lo definió como “muy temperamental… pero lo bueno es defender ideas y generar el debate de ideas”, alguien que “defendió con pasión sus ideas y lo hizo con lealtad, nunca se reservó nada”.

A su turno el Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira, expresó su “reconocimiento y admiración” por la figura de Batlle la cual fue reflejada en la ciudadanía en estas últimas horas, y tras recordar haber tenido un relacionamiento muy estrecho… cuando él se va creo que ningún integrante de la clase política de todos los partidos políticos dejo de reconocer sus virtudes republicanas… el encarnaba los más profundos valores democráticos uruguayos”.

El Intendente de Tacuarembó, Dr. Eber Da Rosa, dijo que Batlle fue “alguien que permanentemente incitaba a pensar… cosas que nadie se animaría a decirlo en una instancia electoral él era capaz de hacerlo”, habiéndose constituido además en su momento en “un luchador por la Democracia durante los años de la Dictadura”.

Finalmente el Intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, destacó la “profundísima convicción republicana” del ex presidente, y lo mencionó en una tríada junto a Ferreira Aldunate y Seregni, quienes fueron proscriptos y tuvieron “la grandeza de decir esto tiene que seguir caminando”, y su impulso a la denominada Comisión para la Paz.

APUESTA A POLÍTICAS SUSTENTABLES SANITARIAS

El Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, insistió en la necesidad de seguir articulando acciones con los Gobiernos Departamentales procurando minimizar el impacto que pueda tener la aparición de enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti.

En su comparecencia ante el Congreso de Intendentes, el Secretario de Estado informó que los tres virus, el dengue, chikunguya y zica, han ido en aumento en los últimos tres años. Además se sumó a la problemática sanitaria la leishmaniasis, que también se incrementa. Por este motivo Basso dijo que es necesario generar políticas sustentables en el tiempo.

Del informe presentado ante los intendentes se desprende que las acciones intersectoriales con intendencias y municipios están relacionadas con Recolección de residuos y disposición final, reciclaje; Control de los recicladores; Neumáticos, CECONEU; Control o eliminación de los criaderos en los cementerios; Control de foco en casos importados; Edificios públicos sin criaderos; Edificios abandonados, terrenos baldíos y CECOED.

En referencia a la leishmaniasis se indicó que en Salto se identificaron 144 canes positivos de 3792 estudiados (3.8%); en Bella Unión un total de canes positivos 26, de 1377 (1.89%).

Para atender esta problemática se apunta a trabajar con las intendencias; direcciones departamentales; comisión de zoonosis; CECOED; Unidad de zoonosis y vectores-división epidemiología; y Universidad de la República: Facultad de Veterinaria y Medicina. En cuanto a las acciones sobre el ambiente se apunta a intensificar la limpieza de la ciudad; Recolección regular de podas.

Control de los perros callejeros; Colaborar con la difusión a la población de la limpieza en los predios particulares; Recomendar que los gallineros se localicen lejos de las viviendas y Aplicación de insecticidas según recomendación.

CRITERIOS COMUNES PARA APLICAR LA LEY DE FALTAS

Desde la Suprema Corte de Justicia se propone aplicar criterios comunes para aplicar en forma sistemática la Ley de Faltas. Así lo planteó el Presidente de la corporación, Dr. Ricardo C. Pérez Manrique, al ser recibido por el Congreso de Intendentes.

El Dr. Ricardo Pérez Manrique explicó que existen una cantidad de faltas por ejemplo, relacionadas con la Ley de Tránsito, y a partir de los datos que posee la Suprema Corte invitó a los Gobiernos Departamentales, para que a través de quien delegue mantener una reunión de trabajo que se realizará el 8 de noviembre, a la cual también serán invitados representantes de UNASEV y Ministerio del Interior.

En esta instancia la idea es debatir de manera abierta las experiencias de la aplicación de la ley de faltas con vistas a aplicar criterios de actuación que permitan hacer un trabajo más sistemático.

En su visita al Plenario del Congreso de Intendentes se ofreció un informe con datos referidos a los procesos concluidos en todos los departamentos, citándose que los procedimientos de faltas se desarrollan a través de 48 sedes que atienden los asuntos de faltas, 46 en el interior y 2 en Montevideo.

Además, señalaron además que la actividad de faltas ha ido en incremento, citando datos del año 2012 donde en el total del país hubo 1382 asuntos, en el 2013 pasó a 2488, y en el 2015 a 12.620 asuntos.