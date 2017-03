Junta Departamental de Rivera realizó la primera sesión ordinaria del mes de marzo

En la noche del pasado miércoles sesionó la Junta Departamental de Rivera, en la primera sesión ordinaria del mes de marzo. La reunión estuvo presidida por el edil Marco Antonio Da Rosa, integrando la mesa el secretario general Ing. Agr. Abilio Briz y el pro secretario Carlos Casanego Venancio.

La apertura de la sesión se realizó a la hora 19:33, e inmediatamente se puso a consideración las actas Nº 91 y 92, aprobadas por 22 votos. Al finalizar dicha votación se dio ingreso a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

El suplente de edil Roberto da Silva (PC) señaló que “hoy voy a esbozar o intentar tratar un tema que, desde mi punto de vista, es sumamente delicado, ya que me ha tocado en forma personal, causándome un gran dolor. Yo perdí mi nietito hace pocos días, de apenas tres días de vida, por negligencia, impericia y mala praxis”.

El edil explicó que su hija cursaba su primer embarazo, “lo que nos llenó a toda la familia de ilusión, de amor, como muchos de ustedes deben conocer”, describiendo una serie de situaciones que se dieron. “A pesar de todo, mi nieto nació, lo cargamos todos en nuestros brazos, abría sus ojitos pero poco después lo llevaron para nunca más traerlo. (…) Hoy me queda el recuerdo de mi nieto, Valentino Uriel”, expresó compungido el edil.

El edil Luis A. López (PN) cedió sus minutos al edil Enrique Guadalupe (PN), quien expresó que “la Intendencia Departamental, por Resolución del 2016, no surgiendo del Expediente el número de la misma, llama a licitación pública para contratar un préstamo de hasta US$ 2.000.000 (dos millones de dólares). El otro día lo tratamos en Hacienda y en realidad la postura del Partido Nacional era que necesitábamos asesoramiento de parte de la contadora o algún Director de la comuna, lo que la mayoría de la Comisión del Partido Colorado no accedió”.

El edil agregó que “lo que llama poderosamente la atención es que plantean financiar el préstamo con la cesión de los créditos asignados a la IDR del Fondo de Desarrollo del Interior. Es sabido que los fondos que vienen del Fondo de Desarrollo del Interior son contra proyecto aprobado por este, es decir, se aprueba un proyecto de la construcción de una calle, si yo a esta partida le saco parte para pagar el préstamo queda claro que no voy a construir la calle y además implícitamente la IDR reconoce que ese dinero lo va a destinar a cubrir gastos de funcionamiento. Queda claro lo grave de la situación, raya a la ilegalidad”.

El edil Lucio Branca (FA) expuso sobre el Programa del Boleto Estudiantil Gratuito, que tiene como cometido principal promover y facilitar el acceso de los jóvenes que se encuentran cursando la Enseñanza Secundaria o media a nivel público. “La medida se suma al conjunto de acciones adoptadas por el Gobierno Nacional desde el año 2006, tendientes a universalizar la educación secundaria entre toda su población”.

“Este programa en particular, contribuye a favorecer la concurrencia a clase de la totalidad de jóvenes inscriptos en los diferentes centros de enseñanza secundaria pública de todo el país, independientemente de la condición económica de su núcleo familiar. Los estudiantes de primer y segundo ciclo de enseñanza secundaria pública de todo el país dispondrán de acceso de hasta 50 boletos mensuales gratuitos. El programa abarca a todos aquellos estudiantes que se encuentran cursando primer ciclo con hasta 18 años de edad y segundo con hasta 20 años, que documente domiciliarse en una distancia superior a un kilómetro del centro educativo al que asiste”, acotó el edil.

El edil Raúl Manzino (PN) expresó que los planteos, inquietudes y reclamos de los productores agropecuarios no tienen una bandera política partidaria sino la de impulsar al país. “Lo que esta fracción gubernamental de turno está haciendo es el no escuchar al motor de pulsión del desarrollo, cuando en realidad el mensaje no se escucha y se elimina antes a su mensajero, por temores a arrebatarles el poder”, señaló.

Agregó que “los conceptos de justicia tributaria, garantías de estado para nuestro vivir, no están presentes en ninguna acción o política de fomento, haciéndose perder su sentido rápidamente y por más amor que haya hacia el campo, hacia los animales, y la tierra, las puertas de garantía y apoyo son cerradas. No hay donde reclamar, porque no son escuchados (…)”.

La suplente de edil Leonor Rosa Viera (PC) expresó que “si bien nuestra función es de contralor, es también de ayudar y buscar soluciones para paliar la situación de aquellos que lo requieren”. Agregó que en varias oportunidades tuvo que recurrir a la División de Bienestar Social de la Dirección General de Promoción y Acción Social, cuyo director es Anthony Mendieta, “quien se ha desempeñado de una forma muy cordial y con interés de solucionar todo tipo de inconvenientes”.

La edil citó algunos ejemplos, como “las inundaciones de diciembre del año 2015 en las vísperas de los festejos navideños donde sorpresivamente los factores climáticos nos jugaron una mala pasada, dejando a varios vecinos prácticamente sin sus pertenencias, donde esta Dirección trabajó incansablemente para paliar la situación por varios días”.

Luego se pasó a los informes de comisiones y a los asuntos entrados. A la hora 21:40, y sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión.