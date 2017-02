La Junta Departamental realizó la primera sesión ordinaria del año

El Deliberativo Departamental sesionó en la noche del miércoles, en lo que fue la primera sesión ordinaria de este año. Dicha reunión estuvo dirigida por el edil Marco Antonio Da Rosa, integrando la mesa el Secretario General Ing. Agr. Abilio Briz y el prosecretario Carlos Casanego Venancio.

La apertura de la sesión se realizó a la hora 19:33 e inmediatamente se puso a consideración las actas Nos. 86, 87, 88 y 89, aprobadas por treinta votos, y Nº 90 aprobada por veintinueve votos. Al finalizar dicha votación se dio ingreso a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

El edil Robert Costa Quevedo (PC) destacó el trabajo efectuado durante este receso, habiendo sido el edil elegido para presidir la Comisión Permanente. Señaló que en dichas reuniones se trataron todos los temas que fueron llegando a este legislativo, inclusive dos temas muy importantes para la población en general, que ameritaron dos sesiones extraordinarias, como ser la modificación sugerida en la observación del tribunal de cuentas de no incluir la bonificación a la contribución rural, y la reforma en algunos artículos de la ordenanza del servicio de barométrica.

El edil Ramón Román Taroco (PN) señaló que, según informaron noticieros capitalinos, de acuerdo estudios realizados los países de Latinoamérica y del Caribe son los más inseguros del mundo. “Como pueden ver, la Suiza de América no escapa a esta realidad. (…) Si tomamos en cuenta la cantidad de habitantes de nuestro país y comparamos los hechos delictivos con la cantidad de habitantes y delitos ocurridos en Brasil, Argentina y Paraguay, el Uruguay está siendo el más inseguro de la región”.

El suplente de edil Lombardo Reyes (FA) cedió sus minutos al edil Lucio Branca, quien expuso sobre la implementación de cursos de manejo defensivo y primeros auxilios, “para que sean incluidos en los cursos teóricos de las libretas de conducir, como una currícula más, siendo ésta obligatoria”. El edil destacó que el 90% de los accidentes de tránsito son causados por fallas humanas, el 4% por fallas mecánicas y el 6% por mala condición de las rutas.

La edil Dra. Nancy Olivera (PN) expresó que “en esta temporada veraniega hemos tenido oportunidad de ver que, a diferencia de año anterior, se han mejorado los servicios del Parque Gran Bretaña. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de Paso Serpa. Seguiremos esperando una mejor respuesta del Ejecutivo frente a este tema”.

Para finalizar, destacó la labor llevada a cabo por el CECOED ante las intensas lluvias que azotaron nuestro Departamento. “Lamentablemente pudimos ver cómo ciertas arterias se convirtieron en ríos en donde se fueron con la corriente contenedores, motos, en fin. Es razonable decir que cayó mucha agua en poco tiempo (80 mm). Pero también sabemos que aún estamos en un debe en materia de pluviales”.

El suplente de edil Carlos Morais Jorge (PC) expresó que “me veo en la obligación de manifestar públicamente mi rechazo al bochornoso movimiento realizado contra el tan discutido chaleco reflectivo. Polémica inventada por actores derrotistas que, violando la ley, quisieron justificar una normativa que es ley firmada por el Ejecutivo Nacional, o sea, el gobierno del Frente Amplio que hoy gobierna”.

El edil Sergio Bertiz (PC) destacó la participación del futbolista riverense Adriano Freitas Dos Santos, como golero suplente de la selección uruguaya de fútbol sub-20, habiéndose consagrado campeón sudamericano de dicha categoría en el torneo realizado recientemente en Ecuador y logrando la clasificación para el próximo mundial de Corea 2017.

El edil solicitó que “se le haga un homenaje en Sala a este riverense que muchas veces ni nos acordamos de él pero que es un campeón más que tiene este fútbol de Rivera”.

Luego se pasó a la lectura de los informes de comisiones y a los asuntos entrados. A la hora 20:20, y sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión.

COMUNICADO DE LA BANCADA DE EDILES DEL PARTIDO COLORADO

Ante versiones surgidas en los distintos medios de prensa de Rivera, que aducen que desde la Bancada Colorada, se viene manejando un posible aumento en el reintegro que reciben los curules en la Junta Departamental de Rivera, previsto en una futura enmienda presupuestal de este órgano legislativo, queremos manifestar públicamente que:

– Reunida, el día miércoles 15 de febrero de 2017, la bancada de ediles del Partido Colorado de Rivera, manifiesta públicamente, que no se ha manejado por ningún integrante de esta, la posibilidad de implementar aumento, en los reintegros que reciben todos los curules en este órgano legislativo. No hay propuesta y no hay conversaciones en este sentido. Negamos rotundamente esta versión.

– En este sentido hemos decidido por unanimidad emitir este comunicando, para dar por terminado el tema, ya que no entraremos en discusiones estériles sobre versiones falaces, que solo intentan generar antipatía en la ciudadanía hacia los ediles colorados.

Este tipo de versiones, surgidas de operadores desconocidos, tienden a generar malestar desde la población hacia la figura de los ediles en general y tienen como objetivo principal tratar de desestabilizar la relación en la interna de la mayoría que posee el Partido Colorado en la Junta Departamental.

Rivera, 16 de febrero de 2017.

Bancada de Ediles del Partido Colorado de Rivera.