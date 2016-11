“Las rutas en pésimo estado es un gran déficit que tiene el Gobierno Nacional con el país”

Senador Pablo Mieres:

(Por Rosa Dutra) El senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, estuvo en la ciudad de Rivera en el marco de una recorrida que está haciendo por todas las capitales departamentales y, en diálogo con NORTE, adelantó que para el próximo año realizará una recorrida por las localidades del interior riverense, junto con los compañeros de la Departamental, ya que entiende que “se debe estar al tanto de lo que ocurre en cada pueblo y en cada localidad uruguaya”.

Analizó la situación que hoy viven los uruguayos: “Estamos en un momento de dificultad y Uruguay ya no está en su época de crecimiento, al contrario. Sabremos a cuánto ascenderá el incremento del PBI a fin de año, el que seguramente andará debajo del 1%. Existen problemas de desocupación, de mala calidad del empleo por bajas remuneraciones, y los impuestos son altos”.

Anunció que “todos los uruguayos vamos a sufrir un ajuste fiscal en el mes de febrero. Esto ya lo venían diciendo los partidos de la oposición y aún la gente no lo tiene claro”. Dijo que “la gente sufrirá otro golpe nuevo cuando cobre el sueldo de enero, sus jubilaciones, o los trabajadores independientes vayan a recibir su remuneración del mes primer mes del año”.

“Ahí se va a observar que hubo un impacto tributario muy malo. Esto significa un camino equivocado, porque el déficit fiscal continuará altísimo. La última cifra vuelve hablar de un crecimiento del déficit, que se ubica en el 5% del PBI, lo que es muy preocupante”, señaló.

Agregó que “el Gobierno Nacional no cumple con lo que prometió, como por ejemplo las obras en las carreteras que están en pésimo estado. Esto es un gran déficit que tiene con el país”. Esto el senador Mieres lo señaló en la campaña de 2014. “Ahora, dos años después, lo vuelvo a reiterar, porque no ocurrió la inversión requerida en caminería, obras viales, en infraestructura, que es la clave para sostener el proceso del crecimiento de la economía”.

El senador no confía que ahora lo haga, porque “el Estado tiene un importante déficit fiscal y aunque genere recaudación, esta se va en gastos que muchas veces se deberían analizar con cuidado a que se debe. Hay mucha ineficiencia en el Estado, mucha incapacidad, mucho gasto superfluo, despilfarro”.

En el tema seguridad y el llamado a sala al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por parte del senador Bordaberry, respondió que firmó y acompañó el llamado a Sala. Tiene una idea crítica de la situación de inseguridad que vive el país. Pablo Mieres reclamó la renuncia del Ministro pero no votó la censura. “Cuando se promueve la censura se está buscando un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para obligar al Ejecutivo a cambiar de Ministro”, dijo, y le agregó que le pareció que “no era el momento, por la situación”.

Recordó que la situación crítica no es de ahora: “En años de gobierno de blancos y colorados, tampoco era buena y era peor la situación de la policía. La inseguridad ha ido empeorando año tras año desde el regreso a la democracia, porque no hay una sola gestión de gobierno que revirtiera el período de la seguridad, por eso el tema no es fácil y no hay soluciones mágicas”.

Sí dijo que acompañará la propuesta del senador Bordaberry de crear una Comisión Especial con fines legislativos con respecto a la violencia en el deporte.