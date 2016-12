Minuto de silencio y nota de condolencias por accidente aéreo en Medellín

Sesión de la Junta Departamental de Rivera:

En la noche del pasado miércoles sesionó la Junta Departamental de Rivera. La sesión fue presidida por edil Marco Antonio Da Rosa, acompañado en la Mesa por Eva Cristina Vargas y Richard del Pino.

La apertura de la sesión se realizó a la hora 19:35, e inmediatamente se dio ingreso al Orden del Día, poniendo a consideración las actas Nº 82 y 83 (aprobadas por 23 votos), Nº 84 (aprobada por 24 votos), y Nº 85 (aprobada por 25 votos).

En la Media Hora Previa, la edil Alaídes Olivera (PC) comentó sobre el curso de taller de canto y educación musical, actividad propuesta por la División Cultura, dependiente de la Dirección General de Promoción y Acción Social. “A través de su Director Alex Alvez, se desarrolló del 4 de abril al 19 de noviembre de 2016. Estuvo a cargo de la Prof. Teresita Ribeiro quien debió presentar un proyecto que denominó Proyecto de Taller de Canto y Lectura Musical, el cual fue aprobado por la Dirección General”.

La edil Graciela Leal (PN) expuso sobre la situación de la educación en el Uruguay. Señaló que “hemos escuchado hablar hace 15 años educación, educación, educación, educación. Con dolor y tristeza tenemos que reconocer que ha sido, al igual que la seguridad, un gran fracaso del Gobierno Frente Amplio. Gracias al Gobierno de Tabaré Vázquez y Mujica, estamos en los peores lugares en estadísticas educativas, dicho por autoridades internacionales, por los mismos consejeros que han renunciado, gracias a la arrogancia de la Sra. Ministra María Julia Muñoz”.

“Si tuviera un mínimo de vergüenza, o de amor propio hubiera pedido la renuncia, pero como es la mimada del Presidente Tabaré Vázquez sigue haciendo desastres a nuestra sociedad, ejemplo: Liceo Nº 8 La Pedrera. ¿Cómo se puede dar clases donde no hay seguridad? ¿Cómo se puede dar clase donde en cualquier momento puede pasar un desastre a los alumnos, a los docentes o a los padres? Los padres han tenido que salir a la ruta para gritar, manifestarse con educación y respeto de que esto no puede suceder en el Uruguay donde todos aportamos para la educación. No es dinero del Frente Amplio, es dinero de nosotros, de todos que aportamos para que nuestros hijos, nietos, tengan una buena educación”, agregó.

La edil Ángela Queijo (FA), como cierre del mes a la no violencia de género, utilizó su espacio para homenajear a la ex-edil, maestra y militante Cristina Isabella Benavides Tongracz. La edil realizó una breve reseña de la vida de la homenajeada. “Los derechos son para todos aunque aún siguen siendo discriminadas con sus inquietudes, sus miedos, las ansiedades, las dudas, los sacrificios y las opresiones de las mujeres que siguen siendo postergadas. Estoy aquí para hablar en nombre de las anónimas, de las silenciosas y de las que fueron silenciadas”, concluyó.

El edil Valentín Leal (PN) expresó que “el Partido Nacional, constructor y garante de buena parte de los valores, los ideales y la idiosincrasia de nuestro país, y gestor de los derechos cívicos universales, base de nuestro sistema legislativo-electoral de hoy, ha rendido homenaje a la Cultura Nacional, en su cuarta edición, ceremonia organizada ceremonia que está a cargo del Honorable Directorio del Partido Nacional”.

Agregó que en la oportunidad fue homenajeada la Marcha “A caballo por Aparicio”, que recibió el Premio Manuel Oribe a la Cultura, edición 2016. “Se preguntarán por qué se habla de este tema aquí, simplemente para resaltar algo positivo, que enorgullece no sólo al Partido Nacional sino a todo el Departamento: el hecho de la Marcha que se ha instaurado como una parte importante del calendario de festividades nacionales, sin duda, es un símbolo que representa en mucho a Rivera”, concluyó.

El edil Ítalo Guarisco (PC) cedió sus minutos al edil José María Antuña (PC) quien se refirió “a las obras que está realizando el ejecutivo de la Intendencia Departamental de Rivera en el correr de esta semana, del 28 de noviembre al 2 de diciembre”. El edil detalló las obras en referencia. “A los compañeros les digo que suban y vean el cambio que tuvo el Cerro del Estado, basado en una zona que tenía una pobreza enorme ahora es calle empedrada con cordón, viviendas de primer nivel, vamos a decir así, y creo que eso todo se debe a la gran gestión que ha realizado el gobierno del Partido Colorado desde el año 2000”, concluyó.

La edil Graciela Almanza (PC) cedió sus minutos al edil José Luis Pereira (PC) quien señaló que el día viernes 2 de diciembre (hoy), en la Plaza Artigas, el Intendente Departamental, Dr. Marne Osorio, inaugurará oficialmente el proyecto, con las decoraciones, muestra de artesanos y espectáculo cultural y musical. “Esta actividad comenzará a la hora 20:00. Es el inicio de un proyecto muy importante, si se supera las expectativas sería muy bueno, porque cumple con el objetivo planteado”, señaló.

Agregó que “el lunes se comenzaron a armar las decoraciones artesanales, con motivos navideños, en la Plaza Artigas. (…) Mucha gente ha trabajado en la elaboración de este proyecto, para que los riverenses revivan el espíritu navideño y puedan disfrutar en familia todos los espectáculos que se brindarán”. El edil solicitó a la población que decoren el frente de sus hogares para colaborar con el proyecto.

El edil Antonio Fernández (PN) solicitó al cuerpo un minuto de silencio para realizar un homenaje a las víctimas de accidente aéreo que cobrara la vida de casi todo el equipo de Chapecoense, lo que fue aprobado por unanimidad (sobre 25 votos). El edil Santiago Fielitz (FA) solicitó que la Junta Departamental de Rivera realice una nota de condolencias y se envíe a la ciudad de Chapeco. Fue aprobado por unanimidad (sobre 28 votos).

Luego se procedió a la lectura de los informes de comisiones y los asuntos entrados. A las 0:25 horas finalizó la sesión.