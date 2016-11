Se realizó el Plenario Nacional de Municipios con la presencia del Presidente Vázquez

Con la presencia del Presidente Dr. Tabaré Vázquez, se realizó el Plenario Nacional de Municipios, oportunidad en la que asistieron la casi totalidad de los alcaldes y concejales de todo el país.

“Estamos haciendo historia. Es la primera vez que los tres niveles de gobierno en forma representativa, nos encontramos aquí. Estamos muy agradecidos y emocionados”, afirmó la Presidente de la Mesa Ejecutiva del Plenario de Municipios, Alcaldesa de Nueva Helvecia, María de Lima, al realizar la apertura del Plenario de Municipios.

Manifestó además que se ha marcado una agenda para el año próximo, mientras se realizan recorridas por el país junto a la Comisión de Descentralización del Parlamento para hablar de la Ley 19.252.

El encuentro, para Lima es “un paso más al fortalecimiento del tercer nivel de gobierno” y en esa línea se ha trabajado para posicionarse y más allá de los partidos “nosotros somos unidad, a la hora de hablar de territorios y también de logros”.

Destacó además el trabajo coordinado y en forma conjunta con el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Dirigiéndose al Presidente Vázquez, expresó que en todo territorio que tiene municipio tiene mejoras, razón por la cual “pedimos desde la Mesa velar por que esos territorios sean gobernados en forma igual, todos tengan las mismas oportunidades, donde puedan tener sus autoridades, concejales y alcaldes; es una red funcionando en conjunto, acá hay personas que son rehenes si aplicamos mal la Ley” de Descentralización. De Lima sostuvo como necesario “que todos los ciudadanos tengan el derecho a ser gobernados por su tercer nivel de gobierno”, con “unidad a la hora de gobernar el país”.

GOBIERNO DE CERCANÍA

El crecimiento del Congreso de Intendentes y ahora los municipios a través del Plenario de Municipios es una forma de “unirnos con nuestro pasado” donde Artigas junto con los pueblos se reunían y debatían el futuro de la Nación, reflexionó el Presidente del Congreso de Intendentes Ing. Daniel Martínez (Montevideo), al participar del Plenario de Municipios. Destacó que el evento era “un salto en la calidad de la Democracia”, agregando que “parecería que en el mundo que nos toca vivir estamos todos enchufados a un aparato electrónico, a través de la televisión, de una computadora” y pese a que la tecnología era una pasión personal “nada sustituye el mirarse a los ojos, el contacto que genera cuando un ciudadano puede mirar a los ojos a su representante y plantearle un problema, una demanda una idea o un enojo…eso es Democracia”.

Martínez señaló que cuando se procedió a la institucionalización del tercer nivel de gobierno se “apuntaba a una profundización democrática que pudiera demostrar que la política no es saber hacer buenas declaraciones por televisión, ni vestirse bien o hacer poses, sino que la política es gobernar para la gente”.

En referencia a la jornada que se estaba desarrollando la consideraba como “un día histórico” tomando en cuenta la representación política que se constataba con la presencia del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, los intendentes y los municipios, lo cual consideró como “la Nación en sus diversas formas de expresión discutiendo su futuro y trabajando para sumar”.

REALIDAD Y CERCANÍA

“Gobernar desde los despachos, las reuniones, los memorándums más o menos reservados y las encuestas es muy cómodo y tentador, pero no es una buena opción”, sostuvo el Presidente Tabaré Vázquez.

“La gente está harta de sabelotodos, harta de los opinadores que desde un pedestal o una tribuna confunden gobierno con exhibición, ciudadanía con audiencia televisiva, política con candidaturas, competencia con temporada de codazos, empujones y agresiones, y debate con chismerío, de todo esto la gente está harta, quiere otra cosa y nosotros se las tenemos que dar”, enfatizó.

“Estas cosas que comparo son muy diferentes, aunque a veces parezcan iguales”, resaltó.

“La realidad no es la que pintamos los actores políticos, los medios de comunicación o los cientistas políticos, es la que vive cada uno de los ciudadanos día a día”, reiteró el Presidente. Agregó que “a esa realidad tenemos que responder y la cercanía es indispensable”.

“La cercanía es un asunto de sensibilidad, convicción, de metodología de trabajo” y en tal sentido dijo que “la gente no quiere que se decida a puertas cerradas por ella”.

“Gobernar es acompañar a las personas y en especial a quienes más lo necesitan”, resaltó. “Para acompañar hay que conocer y para ello hay que estar junto con la gente y dialogar”, aseveró.

EN LOS CONSEJOS

Vázquez anunció que a partir del próximo Consejo de Ministros abierto, el concejal o concejales de las localidades donde se realicen integrarán la mesa que presida los encuentros con la población.

Aseveró que continuará desempeñando las tareas que la ciudadanía le ha encomendado “en permanente interacción con ella”.

Para el Presidente, “los gobiernos de cercanía serán cada vez más importantes por el contacto cara a cara con la gente”. Vázquez participará en un foro mundial sobre gobiernos abiertos en Francia donde presentará esta experiencia.

Expresó que así como dentro de su profesión médica su especialización es en oncología, en lo referente a gobierno y política dijo que siente “una especial afección y atracción por los gobiernos locales”. Agregó que esto obedece “a la proximidad existente entre la ciudadanía y el gobierno local.

Recordó que “el prócer General Artigas ya nos enseñó a estar junto con los ciudadanos en los cabildos abiertos y poder decirles en la cara: ‘mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana’“.

Finalmente, señaló que “muchas acciones que se llevan adelante en silencio por miles de funcionarios y ciudadanos no son notica, salvo cuando algo está mal y las cámaras están prontas para mostrar eso al resto de la ciudadanía, pero cuando las cosas están bien, no hay cámaras para registrarlo”.