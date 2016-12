MGAP apoyó con 83.000 dólares a 44 iniciativas de jóvenes para desarrollo rural

Llamado “Somos de Acá”:

La segunda edición del llamado “Somos de Acá” otorgó 83.000 dólares a cuarenta y cuatro iniciativas juveniles de todo el país para el desarrollo rural sustentable. Cada proyecto recibió de 20.000 a 100.000 pesos en forma no reembolsable. El director de Desarrollo Rural, José Olascuaga, informó que en 2017 habrá una nueva edición. “Hay jóvenes rurales que demuestran interés en hacer cosas y esta herramienta llena un espacio”, afirmó.

Con la presencia del Director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Olascuaga, el director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Santiago Soto, y jóvenes provenientes de todo el país desarrolló el pasado viernes la evaluación participativa de la segunda edición del llamado Somos de Acá.

La convocatoria está dirigida al desarrollo rural sustentable y es una política pública específica para las juventudes rurales.

Olascuaga informó que más de 1.500 jóvenes expresaron su interés en conseguir apoyo para desarrollar sus iniciativas. En esta ocasión, fueron seleccionadas cuarenta y cuatro propuestas por una inversión total de 83.000 dólares, de las cuales tres iniciativas se caracterizan por su alcance nacional y cuarenta y uno estarán distribuidas en dieciocho departamentos. Cada proyecto recibe de 20.000 a 100.000 pesos no reembolsables.

Olascuaga dijo que quince emprendimientos tienen como finalidad la producción agropecuaria e innovación productiva, ocho se dedican a la promoción del asociativismo rural y conmemoraciones tradicionalistas, seis a la educación y formación para el trabajo e infraestructura y equipamiento de espacios juveniles, cinco se dirigen a arte y comunicación y cuatro a deporte y recreación.

Hasta el momento el programa lleva financiadas más de setenta propuestas por un monto de 160.000 dólares.

Olascuaga expresó que se encuentra planificada una nueva edición para el año 2017, para lo cual se organizó en esta jornada una instancia de evaluación participativa donde los jóvenes cuyos proyectos fueron aprobados y financiados serán quienes compartan experiencias y aporten sugerencias y comentarios.

“Hay iniciativas por parte de jóvenes rurales de todo el país que demuestran interés en hacer cosas y esta herramienta llena un espacio específico para ellos que antes no tenían esa posibilidad”, afirmó.

Por su parte, el presidente del INJU, Santiago Soto, declaró que el instituto trabaja enmarcado en tres líneas que son fomento de la participación juvenil, de trabajo en el Plan de la Juventud -donde se encuentra el llamado Somos de Acá- y atención a jóvenes en mayor vulneración de derechos.

“Es demostración que se puede trabajar en el medio rural y coordinadamente con otro ministerio”, sostuvo.

Detalló que en este proyecto participan más de 1.500 jóvenes y que en el evento masivo más grande, que es “5K Ser joven no es delito” involucró a más de 33.000 personas en veintidós localidades, además se trabaja con proyectos individuales de inserción laboral y educativa en 40 puntos del territorio nacional.