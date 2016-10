¿Necesita toros para el próximo entore? ¿Está seguro de ello

(Especial para NORTE por el Dr. Marcelo Mendonça) Todos los productores rurales trabajamos con una misma consigna: producir más y mejor con el menor costo posible. En lo que a cría se refiere, el objetivo es que una vaca produzca un ternero por año y con buen peso al destete.

Estamos en plena parición y la misma está determinada como siempre, por el clima y por acciones que venimos realizando desde antes del entore pasado. Poco podemos hacer para esta parición a no ser ir colocando a las vacas en potreros adecuados según la condición corporal con la que han llegado al parto.

Pero este es también el momento para determinar cómo quiere usted llegar a la parición del año que viene. ¿Cuántos terneros más quiere sacar el próximo año? Eso puede y debe decidirlo usted en los próximos días.

Su ternerada del próximo año va a depender de tres factores: 1) Ambiente (manejo adecuado y clima). 2) Las vacas y vaquillonas a entorar. 3) Los toros con los que cuente.

Con respecto a este último punto, diversos estudios han demostrado que en aquellos establecimientos donde no se realizan exámenes a los toros, hasta el 50% de los mismos pueden no ser aptos para la reproducción. En aquellos establecimientos donde se realizan exámenes anuales, puede ser necesaria la reposición de hasta el 20% de los mismos.

La importancia de la revisación de toros es fundamental y queda perfectamente ejemplificada con lo siguiente: piense usted que si tiene problemas de infertilidad con una vaca eso significará que el próximo año tendrá un ternero menos. Pero si tiene problemas de fertilidad con un toro, ¡serán de 25 a 70 terneros menos!

Una evaluación completa de los toros implica los siguientes pasos: 1) Examen general (aplomos, visión, condición corporal, etcétera). 2) Examen particular de órganos de la reproducción internos y externos (vesículas seminales, testículos, prepucio, etcétera). 3) Análisis de semen. 4) Examen del comportamiento reproductivo (Prueba de capacidad de monta).

Lo ideal sería que el productor se contactara con un médico veterinario para que este realizara la evaluación completa de sus reproductores, esto es, los cuatro puntos anteriores. De no ser así, el hecho de realizar cualquiera de los mismos, ya estará trayendo resultados positivos a la cría en el establecimiento.

La Prueba de Capacidad Reproductiva, es una prueba simple, realizada en los corrales del establecimiento y que no requiere instalaciones especiales. Mediante la misma, es posible predecir cuantas vacas podrán ser servidas en la estación de monta por cada reproductor, los cuales son evaluados según su capacidad de servicio y calificados como toros de alta, mediana o baja capacidad.

Toros de mediana capacidad de servicio pueden ser apareados con 30 a 50 vacas. Toros de capacidad de servicio alta pueden llegar a aparearse ¡hasta con 70 vacas! Conocer la capacidad de servicio de sus toros puede significar que usted no necesite comprar reproductores para el próximo entore, con lo que se estaría ahorrando unos cuantos pesos. Por otro lado, saber que alguno de sus toros tiene una capacidad de servicio baja, le permitirá decidir si quiere seguir en su campo con un toro que no le trae retorno en terneros o si lo cambia por otro que le traerá más y mejores terneros (cabeza de parición).

El usar toros de alta capacidad de servicio trae aparejado las siguientes ventajas:

• Aumento del promedio de preñez (por lo menos el 6%).

• Aumento de la cabeza de parición del 10%.

Esto significa tener más terneros, nacidos antes (y por lo tanto más pesados al destete) y vacas que se preñan antes en el entore siguiente.

Dr. Marcelo Mendonça, Médico Veterinario. Cel. 099170006.