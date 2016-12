Advertencia meteorológica de nivel amarillo para el norte del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una advertencia de color amarillo para la mayoría de los departamentos al norte del Río Negro, además de los departamentos del litoral este del país.

Los departamentos afectados son: Rivera, Tacuarembó, Artigas, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Durazno, Treinta y Tres y Lavalleja.

El INUMET informó que hay un frente frío asociado a una masa de aire húmeda e inestable, la que continúa favoreciendo el desarrollo de tormentas puntualmente intensas, con los siguientes fenómenos asociados:

– Precipitaciones abundantes, entre 20 a 50 milímetros en un período de seis horas.

– Ocasionales rachas de viento, entre sesenta y setenta y cinco kilómetros por hora.

– Probable precipitación de granizo.

– Intensa actividad eléctrica.

Se esperan mejoras temporarias.

Nota de Redacción: A la hora de publicación de la página web de NORTE, ya dejó de regir el presente alerta.

PRONOSTICO METEOROLÓGICO

Por otra parte, el pronóstico meteorológico para la zona noreste (Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo), indica que en la jornada de hoy, lunes 19 de diciembre, el cielo se presentará cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas, mejorando.

El viento será del sector norte, rotando al sudoeste y luego al sudeste, con variaciones de 15 a 40 kilómetros por hora, y ocasionales rachas de corta duración de 60 a 75 kilómetros por hora asociadas a tormentas. Se espera una temperatura mínima de 20º C y una máxima de 29º C.

Para mañana, martes, se espera cielo algo nuboso, con períodos de nuboso; una mínima de 14º C y una temperatura máxima de 31º C. El viento será del sector sudeste, de 5 a 20 kilómetros por hora, al noreste, a unos 20 a 30 kilómetros por hora.

El miércoles 21 habrá una mínima de 16º C y una máxima de 33º C, con cielo algo nuboso, períodos de nuboso.