Vigente hasta la medianoche del miércoles:

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una alerta naranja para todo el país por tormentas fuertes y lluvias copiosas. A su vez, la empresa meteorológica brasileña METSUL advierte por un ciclón extra tropical que afectará este miércoles principalmente al sur y este de Uruguay.

Según informa el INUMET, la interacción de una masa de aire cálida, húmeda e inestable y el posterior ingreso de un frente frío desarrollaría tormentas fuertes organizadas con los siguientes fenómenos asociados: lluvias copiosas (entre 50 y 100 mm en un período de seis horas), intensa actividad eléctrica, precipitación de granizo, rachas de vientos entre 75 y 120 kilómetros por hora de corta duración, en áreas de tormentas.

La alerta comenzará a regir a partir de la hora 6:00 de hoy, martes, y estará vigente hasta la medianoche del miércoles.

Por su parte, METSUL advierte para Uruguay la presencia de un ciclón extra tropical que se intensificará el día miércoles con vientos que podrían llegar a 120 km/h o superiores en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

El pronóstico meteorológico emitido por el INUMET para la zona noreste (Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo) establece que en la jornada de hoy, martes 1 de noviembre, el cielo estará nuboso a cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas. El viento será del sector norte rotando al suroeste, en rachas de 20 a 50 kilómetros por hora, con ocasionales rachas de hasta 120 kilómetros por hora en áreas de tormenta. La temperatura mínima prevista es de 17º C y la temperatura máxima es de 30º C.

Mañana, miércoles, habrá cielo cubierto a algo nuboso. Vientos del suroeste, de 20 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 kilómetros por hora, amainando. Las temperaturas previstas serán de 9º C la mínima y de 19º C la máxima.

El jueves, el tiempo se presentará algo nuboso, con vientos del sector oeste, entre 10 y 30 kilómetros por hora. Temperatura mínima de 8ºC y máxima prevista de 24ºC.

El viernes habrá cielo algo nuboso y claro, con una mínima de 12º C y una máxima de 28º C.