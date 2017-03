Aumento de embarazos no intencionales en adolescentes lleva a CASMER a implementar acciones para su prevención

Campaña de prevención de embarazos en adolescentes:

El llamativo aumento de partos adolescentes que se vienen dando en CASMER ha motivado que los integrantes del equipo de salud de CASMER Joven comiencen a desarrollar una serie de actividades de prevención de embarazos en adolescentes, así como una asistencia integral a las jóvenes embarazadas y su entorno.

Un embarazo en una adolescente es considerado un embarazado de riesgo, tanto para la madre como para el niño, y cuando no es intencional acarrea -como a cualquier edad- consecuencias muy significativas sobre la vida de la mujer, el hijo, su pareja, la familia y el entorno, teniendo en los más jóvenes consecuencias psicosociales muy significativas, por lo que esto implica en la modificación de sus proyectos de vida, estudios y posibilidades laborales.

El programa CASMER Joven llama a los adolescentes de Rivera a concurrir a las policlínica de la calle Fructuoso Rivera, donde a partir de este año se desarrollarán -además de las actividades tradicionales que se llevan adelante los días jueves de 14:00 a 18:00 horas- instancias educativas dentro y fuera de la institución -con acciones en centros educativos y sociales, tanto en la capital departamental como en la ciudad de Tranqueras- donde se promueva una sexualidad sana y responsable, aportando información sobre métodos anticonceptivos y las formas de cómo obtenerlos.

El trabajo del equipo de salud del programa CASMER Joven también hace foco en los padres, y por ello proyecta la realización de talleres donde se aborde la sexualidad en la adolescencia y la detección de signos de riesgo de embarazo no intencional.

El tercer grupo de trabajo al que apunta el proyecto es directamente a las jóvenes embarazadas, sus parejas, familia y entorno, hacia quienes se enfocarán talleres que aborden temas relacionados a sus proyectos de vida, dudas, temores, derechos estudiantiles y recursos sociales disponibles, junto a la forma de enfocar sus relaciones familiares, llevándose adelante un seguimiento de las adolescentes en el post parto y procurando la prevención de un segundo embarazo no intencional.