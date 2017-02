Consejo de Directores Generales recibió al Alcalde de Tranqueras en la reunión de ayer

El Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio, se reunió junto a su equipo de gobierno con el Alcalde de Tranqueras, Milton Gómez, y asesores para tratar la planificación de trabajo en ese municipio para el año en curso.

En la mañana de ayer, lunes 20 de febrero, en el despacho del intendente Marne Osorio se realizó la reunión semanal del Consejo de Directores Generales integrado por el propio jefe comunal, el Secretario General, el Pro-secretario, los Directores Generales y el Director de la Unidad de Recursos Humanos, Tecnológicos y Logísticos, quienes informaron sobre las actividades realizadas y planificaron las acciones a ejecutar en próximos días.

Acto seguido, el Consejo de Directores recibió al Alcalde del Municipio de Tranqueras, Milton Gómez Duarte, y asesores inmediatos para una reunión de planificación estratégica para el año en curso donde fueron tratados diversos temas relacionados a obras y proyectos para ese municipio.

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA PEDIRÁ 600.000 VACUNAS CONTRA LA GRIPE EN 2017

El Ministerio de Salud (MSP) prevé la adquisición de seiscientas mil vacunas contra la gripe para la campaña 2017. El ministro Jorge Basso sostuvo que “se trata de una vacuna que seguimos promoviendo con mucha fuerza, buscando mayor cobertura en poblaciones de riesgo: personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, niñas y niños de 6 meses a 4 años de edad; personal de salud y de servicios esenciales, especialmente”.

Basso recordó que la producción de la vacuna todos los años es distinta, dado que responde a las cepas que circulan en el período, por lo que recién comenzará tras la culminación del invierno en el hemisferio norte. La compra se realiza en forma conjunta con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

A partir de la llegada de la vacuna, la intención del Ministerio de Salud Pública es comenzar la campaña estacional de vacunación para “prevenir lo prevenible”, indicó el ministro.

INTENDENCIA DE TACUAREMBÓ: ZONA DE EXCLUSIÓN PARA LA “PATRIA GAUCHA”

TACUAREMBÓ. Por Resolución Nº 116/2017, el Ejecutivo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó ha facultado a la Comisión Organizadora de la 31ª Fiesta de la Patria Gaucha para autorizar o no la instalación de vendedores de cualquier especie, en el área delimitada por la Avda. María Esther Castrillón, desde la calle Florencio Sánchez hasta Avda. Aparicio Saravia, Paul Harris, Avda. Fernando Secco Aparicio hasta Carmelo Colman.

A su vez, la Intendencia Departamental no autorizará bajo ningún concepto la instalación de vendedores ambulantes a una distancia menor a los cien metros de los espacios mencionados anteriormente, incluyendo toda la zona de Parque Rodó, la que está expresamente destinada a otros fines. Todas estas disposiciones estarán vigentes hasta el jueves 16 de marzo de 2017.

Se informa que, durante el funcionamiento de la 31ª Fiesta de la Patria Gaucha, carecen de valor jurídico y administrativo todos los permisos y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la vigencia de dicha disposición.

Por otra parte, la Comisión Organizadora de la 31ª Fiesta de la Patria Gaucha informó que se prohibirá la presencia, durante todo el recorrido del desfile que se realizará el día sábado 11 de marzo, de cualquier empresa que no haya contratado publicidad con la referida Comisión.