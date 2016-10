Continúa alerta por tormentas para la zona norte del país

Seis departamentos de la zona norte del Uruguay están bajo alerta meteorológica, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).

Los departamentos afectados con la advertencia color naranja son Rivera, Artigas y Salto; mientras que para Tacuarembó, Paysandú y Cerro Largo rige una alerta amarilla. El resto del país no presenta mayores riesgos según el informe de Meteorología.

Se trata de una masa de aire inestable que afecta principalmente al norte del país, por lo cual es probable el desarrollo de tormentas, algunas fuertes con los siguientes fenómenos asociados: precipitaciones copiosas entre 50 y 100 milímetros en seis horas; probables precipitaciones de granizo; rachas de viento de entre 75 a 120 kilómetros por hora; intensa actividad eléctrica. Se prevén mejoras temporarias.

Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios. El informe se actualizará a la hora 9:00 de hoy, lunes.

PRONÓSTICO PARA RIVERA

Por otra parte, el pronóstico meteorológico emitido por la INUMET para la región noreste (Departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo) señala:

En la jornada de hoy, lunes 17, el cielo se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, y mejoras temporarias. Las temperaturas mínimas y máximas previstas serán de 17º C y 25º C, respectivamente. El viento soplará desde el sector sureste, en rachas de 10 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 75 a 120 kilómetros por hora.

Mañana, martes 18, se registrará una mínima de 13º C y una temperatura máxima de 19º C. El cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. El viento será del sector sureste, de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 60 kilómetros por hora.

El miércoles 19 se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones, y vientos del sureste, de 20 a 40 kilómetros por hora. Se registrará una mínima de 13º C y una temperatura máxima de 19º C.

Por último, el jueves 20 habrá cielo nuboso, con períodos de cubierto. La mínima será de 13º C y la temperatura máxima prevista será de 20º C.