“Debido a incumplimientos”, estación de servicio Marfalub decide trabajar bajo protesta

Estaciones de servicio en todo el país están anunciando paro de actividades el próximo lunes (21) y martes (22), debido a “una serie de factores que no están siendo cumplidos por ANCAP”.

De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (UNVENU), que tuvo lugar el 7 de setiembre de este año, la decisión de cerrar las estaciones de servicio tiene el objetivo de llamar la atención de las autoridades.

La empresa Marfalub, una de las estaciones ANCAP de la ciudad de Rivera, ha decido trabajar normalmente para “no causar inconvenientes” a sus clientes. Sin embargo, desde el pasado viernes presenta cartelería con frases que representan su indignación.

De acuerdo a expresiones del socio-propietario de la estación de servicio Marfalub, Luis Carlos Nunes D’Auria, son varios problemas que están preocupando a los dueños de las estaciones. “En primer lugar, desconocen la situación de frontera y nos sacan el 24% de descuento para los pagos con tarjetas de créditos o débitos. Solo esta decisión ya ha afectado a nuestras ventas”.

“Ahora quieren prohibir el pago en efectivo y todavía mantienen congeladas las bonificaciones de las estaciones y no reconocen el aumento salarial que ha sido otorgado en julio”, explica.

Luis Carlos Nunes también comentó que “si no hay cambios en los próximos meses, va a ser muy complicado para las estaciones seguir con el mismo número de empleados”, y justamente lo que los estacioneros no quieren es que esto afecte al trabajo de los uruguayos.