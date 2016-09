Día de la Cultura Gaucha: El martes 20 de setiembre es feriado sin actividad pública

(Por José María Almada Sad) Un feriado que está cumpliendo diez años de su promulgación por ley, es el 20 de setiembre de cada año, donde se celebra el Día de la Cultura Gaucha o Cultura de la Pampa, con exclusividad para el Departamento de Rivera.

La Ley Nº 18.055 del 20 de noviembre de 2006 consagra el carácter de feriado para nuestro departamento a nivel de la actividad pública, no abarcando la actividad privada ya que la calidad de “feriado nacional laborable” para Rivera, lo equipara a fechas para todo el país como el 6 de enero, 19 de abril, 18 de mayo, 19 de junio, 12 de octubre y 2 de noviembre.

La Ley Nº 18.055 lleva la firma del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, y el entonces Ministro de Educación y Cultura, Dr. Jorge Brovetto, y se promulgó luego de las gestiones iniciadas en Rivera, para coincidir con la celebración en Brasil -consecuentemente en Livramento- con desfiles de caballería gaucha y demás, en recuerdo a la Revolución Farroupilha, precisamente cada 20 de setiembre en el país vecino.

Rivera y Livramento se unen en el festejo Farroupilha y la celebración del Patrimonio.

Siempre se realiza un desfile internacional, en el que los fronterizos se unen para celebrar lo que les mantiene vinculados: la cultura, la historia y el patrimonio.

La cultura gaucha es fundamental para la identidad de los habitantes de la región, y es por ello se promovió el 20 de setiembre también como feriado “de este lado de la frontera”, con los símbolos criollos de Río Grande del Sur y de Rivera como las vestimentas gauchescas, el fuego, el mate, el asado, la guitarra y el caballo, arraigados en las culturas urbanas.

Casi siempre el desfile se realiza desde la Plaza General Osorio en Livramento, y a través de la calle Andradas marcha hacia el Parque Internacional, símbolo de la hermandad que existe por sobre todas las cosas en nuestra frontera. Una vez allí recorre la Avda. Sarandí hasta la Plaza Artigas.

Este feriado de la actividad pública en 2014 y 2015 no tuvo mayor notoriedad como tal, ya que se registró en un día sábado y el año pasado en un domingo, y ahora en 2016 al ser bisiesto “se salteó” el lunes y se registra este martes 20.

Consecuentemente en todo el departamento de Rivera no habrá actividad en ninguna de las ramas de la enseñanza -de todos modos educación primaria estará en su semana de vacaciones de primavera-, tampoco los bancos oficiales, la Intendencia Departamental, OSE, UTE, ANTEL y las demás dependencias públicas y estatales.

En los primeros años que siguieron a 2006, algunas dependencias públicas desconocieron el carácter del feriado generándose situaciones especiales entre gremios y jerarcas, que rápidamente se solucionaron. Ello por ser la normativa nacional de mayor fuerza que es la ley, que no admite dos interpretaciones.

En algunas dependencias que no acataron aquel primer año se manejó como argumento, que se trataba de una “ley departamental”, figura que no existe, las leyes son nacionales y punto. Las normativas departamentales son las Ordenanzas Municipales que las promulga la Junta Departamental, que no es éste el caso.

De todos modos, lo importante es dedicar la jornada del 20 a celebrar nuestras raíces patrióticas y gauchescas de ambos lados de la frontera.