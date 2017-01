Dirección Dptal. de Salud informa por vacunación contra la fiebre amarilla

La Dirección Departamental de Salud de Rivera recuerda a la población la recomendación emitida por el Ministerio de Salud Pública (MSP) referida a la vacunación contra la fiebre amarilla, diez días antes de viajar, para las personas que planean viajar al vecino país.

Existen tres puestos de vacunación: Uno en Montevideo, otro en Salto y el tercero en Rivera. El procedimiento para vacunarse en el departamento de Rivera, es el siguiente:

Se debe realizar un depósito de 0,61 UR en el Banco República: Cuenta corriente en pesos uruguayos, al número de cuenta 179 1703-1.

Con el ticket de depósito, deberá presentarse en la Dirección Departamental de Salud (Avda. Sarandí 915), donde se le brindaré el carnet internacional.

Con este carnet se presentarán en el Hospital, para recibir la vacuna. La vacuna se suministra únicamente los días miércoles por la mañana.

LA RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Fiebre amarilla: El MSP recomienda vacunarse diez días antes de viajar, con excepción de los que visiten las zonas costeras de Brasil.

Ante el aumento en el número de casos notificados de Fiebre Amarilla por el Ministerio de Salud de Brasil, el director General de la Salud del Ministerio de Salud (MSP), Jorge Quian, recordó la importancia de la vacunación como medida preventiva; recomendando además que en el caso de embarazadas o lactantes, eviten viajar a zonas con presencia de esta enfermedad. Ante cualquier consulta deben comunicarse al Centro de Atención al Viajero del MSP al teléfono 1934, internos 4030/4031/4032, o por correo electrónico: asesoramientoviajero@msp.gub.uy. Deberán vacunarse todas las personas que viajen a Brasil con excepción de los que visiten las zonas costeras.

El jerarca destacó que tal como lo indica el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005), Uruguay exigirá a los viajeros presentar un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla cuando provienen de zonas endémicas o con un brote activo o reciente.

En nuestro país la vacuna se administra en el vacunatorio del Puerto de Montevideo perteneciente el Ministerio de Salud o en los vacunatorios dependientes de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP) en las ciudades de Rivera y Salto. El certificado tiene un costo de 0,61 UR.

Por otra parte, aclaró Quian, que la vacuna debe suministrarse por lo menos 10 días previos a la visita del lugar, a menos que pertenezcan al grupo en el que esté contraindicada, como lo son embarazadas, lactantes o mayores de 60 años.

Medidas de prevención:

• Evitar las picaduras de insectos, especialmente mosquitos, mediante el uso de repelentes y ropa adecuada.

• Todas aquellas personas que viajen a Brasil, excepto a las zonas costeras, por lo menos 10 días antes de la visita al lugar deben vacunarse contra la Fiebre Amarilla salvo que exista contraindicación.

Las contraindicaciones para la administración de la vacuna son:

1. Alergia específica a las proteínas del huevo, la lactosa u otro componente de la vacuna.

2. Inmunodepresión por cualquier causa.

3. Niños menores de 6 meses.

4. Enfermedad febril grave en curso.

5. Mujeres embarazadas.

Situaciones especiales y precauciones:

• Niños entre 6 y 8 meses. Solo podría valorarse su administración durante las epidemias, en situaciones de muy alto riesgo y con el aval del pediatra tratante.

• Personas de 60 años y más. El envejecimiento fisiológico del sistema inmune puede incrementar la incidencia de efectos adversos potencialmente graves. En estos casos sólo se le administrará la vacuna si existe un riesgo considerable de contraer la infección, y presentando un certificado médico que avale que puede recibir la vacuna.

• Embarazo. Excepcionalmente podría administrarse esta vacuna y requiere del aval del médico tratante. Si bien no se ha demostrado un aumento de eventos adversos durante el embarazo o en recién nacidos luego de administrada la vacuna, no se cuenta con estudios específicos. También se recomienda evitar el embarazo en las cuatro semanas siguientes a la administración de la vacuna.

• Lactancia materna. La mujer en lactancia natural no debería ser vacunada por el riesgo de transmisión de la cepa vacunal a través de la leche materna al lactante.