Diversas actividades en el marco de la Semana Nacional de Seguridad Vial

Se realizó en la mañana del lunes 17, el lanzamiento de la IX Semana Nacional de Seguridad Vial en la sala de conferencias de la Intendencia Departamental de Rivera. Conformaron la mesa de presentación, el intendente interino, Cr. Richard Sander, director General de Tránsito, Mauricio González, Secretario de Tránsito de la Prefectura de Santana do Livramento, Alencastro Martins, Sub Oficial Mayor Carlos Vargas, Jefe de Policía Nacional de Tránsito (Destacamento Rivera), Sub Jefe de Policía, Crio. Mayor, Richard Fernández, y Henry Sosa, Coordinador de la Unidad Departamental de Seguridad Vial (UDESEV).

Simultáneamente a partir del trabajo coordinado entre los gobiernos departamentales (las unidades departamentales y locales de seguridad vial) y los organismos privados que se han adheridos al sistema nacional en diversas ciudades del país, se vienen montando las intervenciones urbanas en espacios de pública demanda, donde vehículos siniestrado lucirán la leyenda “Todos salvando vidas. Yo También”.

La misma tiene como objetivo seguir trabajando en materia de seguridad vial y prevención de siniestros de tránsito.

La actividad en la sala de conferencias comenzó con la exhibición de videos de concientización por parte de la Dirección General de Tránsito de la Intendencia.

A posterior el Coordinador de la Unidad Departamental de Seguridad Vial, explicó los datos y cambios a nivel nacional, luego de estar presente en el lanzamiento realizado en la capital del país, días atrás.

“Las cifras a nivel nacional está disminuyendo, gracias al trabajo de mucha gente en el país que ha dedicado a educar y trasmitir la necesidad de cuidado en el tránsito y aumentar la fiscalización”, expresó el Dr. Henry Sosa.

El Director General de Tránsito, Mauricio González, brindó datos enfocado en el departamento: “De agosto del 2014 a agosto de 2015, hubo 120 heridos graves en siniestro de tránsito y de agosto de 2015 a agosto 2016, un siniestro fatal en ciudad y 3 en rutas nacional, totalizando 4 siniestros fatales en lo que va del año. Lógicamente no queremos ni un siniestro fatal”.

El intendente interino Cr. Richard Sander, manifestó, “Bienvenida esta IX Semana de seguridad vial para poder seguir educándonos todos, principalmente a los más chiquitos. Tenemos que seguir trabajando muchas cosas, hay que parar y mirar, para reflexionar, detener la marcha, así podemos entre todos salvar más vidas”.

“PASEATA POR LA VIDA” EN EL MARCO DE LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL

La Dirección General de Tránsito y Transporte y la Unidad Departamental de Seguridad Vial (UDESEV) invitan a la población a participar en la “Paseata por la vida”, en el marco de la programación de la IX Semana Nacional de Seguridad Vial.

La misma se desarrollará el próximo viernes 21 de octubre, a partir de la hora 9:30, con concentración en la Plaza Artigas, sobre la esquina de Avda. Sarandí y calle Artigas.