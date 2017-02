Edil solicitó iluminación de accesos a la ciudad por Rutas 5 y Ruta 27, hasta La Virgencita

La Junta Departamental realizó la última sesión ordinaria del mes...

En la noche de ayer, miércoles, sesionó el Deliberativo Departamental. Dicha reunión estuvo presidida por el edil Marco Antonio Da Rosa, integrando la mesa el Secretario General Ing. Agr. Abilio Briz y el prosecretario Carlos Cassanego Venancio.

La apertura de la sesión se realizó a la hora 19:31, e inmediatamente se puso a consideración las actas de la Comisión Permanente Nos. 1, 2 y 3, aprobadas por 30 votos, y las actas Nos. 4 y 5, aprobadas por 28 votos. Al finalizar dicha votación se dio ingreso a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

El suplente de edil Leonardo Grosso (FA) expuso sobre “la gran transformación energética de nuestro país, llevado adelante con mucho éxito por los sucesivos gobiernos del Frente Amplio”. El edil señaló que “UTE informó que el pasado lunes 30 de enero, sobre las 14:54 horas, se alcanzó el máximo histórico de consumo de energía eléctrica en el país, alcanzando una potencia pico de 1.879 megavatios. Además, el domingo 29 se alcanzó el máximo histórico de suministro aportado con energía eólica, llegando al 95% del total generado a las 2 de la madrugada de ese día”.

“Este mes, 58% del abastecimiento de la demanda se realizó con una fuente hidráulica, el 31% fue aportado por fuentes eólicas, el 9% con biomasa, el 1,5% con energía fotovoltaica y el 0,5% restante del consumo provino de una terminal térmica. Según indicó UTE en un comunicado, se dispone de plena capacidad para satisfacer en las mejores condiciones de calidad y eficiencia cualquier pico de demanda que se pueda producir en nuestro país”, agregó.

Luego, cedió los minutos restantes a la suplente de edil Soledad Tavares (FA), quien recordó que “el 8 de marzo, las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones sociales paramos el mundo y nos vestimos de negro recordando a las mujeres víctimas de violencia, sólo por el hecho de ser mujer. Paramos porque nos golpean, nos humillan, nos maltratan, nos violan y nos matan. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dejamos de trabajar, de cuidar, y de limpiar en más de 30 países”.

El suplente de edil Ítalo Guarisco (PC) cedió sus minutos al suplente de edil Leandro Muñoz (PC) quien reportó sobre la situación de la Ruta 27. “Es una ruta la cual está en reparación, 34 kilómetros desde Rivera hasta lo que es la entrada a Minas de Corrales, y eso está teniendo una lentitud asombrosa de parte de la empresa que está trabajando (…) y que no realizaron 10 kilómetros todavía”.

El suplente de edil Valentín Leal (PN) expresó que “es común oír decir que la educación está cada vez peor, que nuestros hijos y nietos cada vez aprenden menos, que la violencia se adueña de los centros educativos que ya no se valora a los docentes ni a los centros de aprendizaje. Aquella idea de los que peinamos canas teníamos respeto a los maestros y profesores y la valorización del aprendizaje como elemento promotor de igualdad y posibilidades de evasión social ya no figura como parte del inconsciente popular, ya no se hace referencia a esa posibilidad, porque ha perdido visibilidad en la sociedad”.

El edil Gabriel Morales (FA) expresó que “el 15 de diciembre cerrábamos el año 2016 con una sesión extraordinaria, la cual tuvo como único tema del día el tratamiento del informe de la Comisión Investigadora referente a la publicidad realizada en un programa de deportes de Radio Internacional. En su momento, marcamos como se desarrolló la comisión”.

“Quiero resaltar algunos hechos: No se permitió investigar, ya que se negó la presencia de la Directora General de Hacienda Cra. Daniela Porto, a pesar que se estaba investigando el manejo de los recursos económicos que administra la Intendencia, recursos de todos los riverenses. Se negó cursar la invitación al Diputado Tabaré Viera. No se respetó el objeto de la comisión investigadora, no se quiso poner en las actas lo tratado en las reuniones. A tal punto que las actas no tienen mi firma como secretario de la comisión. No se permitió adjuntar documentación que ameritaba seguir investigando”, acotó.

El edil José Luis Pereira (PC) dijo que “hoy voy a tratar un tema que lo planteé en mayo de 2015. (…) En ese momento planteé la necesidad de que se iluminaran los accesos a la ciudad de Rivera, teniendo en cuenta que en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, con muy buen criterio, estaba destinando sumas para tal iluminación en diferentes partes del país. (…) Lo cual nos parece muy bien la actitud del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y creo necesario que acá en Rivera también se haga una iluminación en la entrada, como mínimo desde el control de Curticeiras hasta La Virgencita, y por la Ruta 27 desde donde era la antigua barrera sanitaria hasta La Virgencita también”.

La edil Elizabeth Rodríguez (PC) recordó que el 5 de diciembre de 2016, la Liga Departamental de Fútbol presentó a las dos selecciones que iban a representar a Rivera en el Campeonato de OFI. “Con un trabajo a desgano de pocos dirigentes, de muy poco apoyo de los clubes, pero apoyo de empresas, instituciones y anónimos, se pudo largar la selección una vez más. Poco a poco el equipo fue caminando, yendo de menos a más, y este sábado Rivera juega la definición con Tacuarembó por el primer y segundo lugar de la zona del Litoral, que va a llevar a los cuartos de final del Campeonato Nacional de Selecciones”, explicó.

“Yo quiero, desde esta Banca, invitar a los compañeros ediles, a todos, a que apoyen a la selección. Es una instancia importante. Rivera necesita el apoyo de su hinchada para que una vez más pueda quedar en el primer lugar del Litoral. No es el título como me han remarcado algunos compañeros, pero es un título para el equipo, para el grupo, para los jugadores que han puesto el alma en la cancha, y a los dirigentes que también han puesto la camiseta”, concluyó.

Luego, cedió sus minutos al edil Larry Martínez (PC) quien comentó que “varios jóvenes que terminaron la Escuela se fueron anotar a la UTU, se habían anotado por el tan promocionado Plan GURÍ, pero resulta que al momento de anotarlos, como varias cosas que se hacen anunciando con bombos y platillos pero después en la práctica no funcionan, había una desinformación total, por lo que llevó a que varios jóvenes quedaran mal ingresados al sistema, no pudiendo ingresar a UTU. Y de ahí comenzó un eterno deambular entre instituciones, mandados de un lado hacia el otro, para que buscaran una solución a algo que nunca llegó y que fue totalmente ajeno a los padres de los alumnos que los anotaron para que cursaran en UTU”.

Luego se pasó a la lectura de los informes de comisiones y los asuntos entrados. A la hora 21:10 se levantó la sesión por falta de quórum.