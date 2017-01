Intendente Departamental, Dr. Marne Osorio:

(Por Rosa Dutra) El Intendente Departamental, Dr. Marne Osorio Lima, diálogo con NORTE e informó sobre varios temas de importancia para Rivera. El jefe comunal también realizó un balance de la gestión de este año que hoy culmina.

Marne Osorio manifestó que “estamos terminando un año muy intenso, el que comenzó con algunas dificultades propias de las que se viven en el país y en la región”. Está convencido que se culmina un año muy bueno, ya que lo han finalizado con varias inauguraciones, donde “el nivel de inversión pública en el departamento de Rivera es histórico”.

Se superó el récord histórico en materia de inversión pública y se invirtió más de 650 millones de pesos, que es dinero público del Gobierno Departamental, pero también hay programas con el Gobierno Nacional. Las inversiones van a distintos rubros, como turismo e infraestructura, como lo fue la inauguración del tramo de Bvar. Presidente Viera y Avda. Sarandí, e inversiones como las que se desarrollan en barrio Treinta y Tres Orientales o las de las viviendas del Cerro del Estado.

Además, se termina un año donde “el Gobierno Departamental sigue manteniendo absoluta salud en materia económica y financiera”, lo que les permite encarar el 2017 con mucho entusiasmo, señaló el Intendente de Rivera.

En cuanto a la caminería rural y el atraso en finalizar las obras, señaló que “hoy, a nivel país, existe un nivel de atraso en materia de ejecución de todo el plan de caminería rural”. La razón fundamental fue lo que sucedió en el primer semestre de este año, donde ya tenían comprometido el programa de caminería para el año, pero debido a la situación climática, esto los llevó a trabajar en algunos lugares entre dos y tres meses para reparar lo que se destruyó.

También, con motivo de lo sucedido en distintos puntos del país, como en el caso del tornado en Dolores, desde el Gobierno Nacional se volcó recursos para reparar cosas que no estaban previstas en la planificación anual, y es por este motivo que hoy hay atraso. El jefe comunal expresó que está convencido que, en Rivera, para fines de febrero de 2017 se finalizará lo que estaba previsto para diciembre de este año.

Se cumplirá con el cronograma, que es muy estricto, porque los Gobiernos Departamentales tienen una planificación de ejecución anual; son procesos de certificaciones mensuales, lo que da cuenta que hay que tener un cronograma muy ajustado, pero a veces las situaciones climáticas o de emergencia los sacan un poco del calendario previsto.

Llegarán a fin de año, para la certificación de enero, con más del cien por ciento con el Fondo de Desarrollo del Interior. Propusieron a la OPP certificar el excedente del Fondo de Desarrollo del Interior con recursos destinados a la caminería rural, para devolverlos el año próximo. La respuesta que se obtuvo es que esto no es posible porque son cajas diferentes y resultaba muy complicado.

En materia de electrificación para los barrios, existe un programa nacional impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Energía, que generó un marco normativo específico para ello. Esto permite que determinadas empresas que desarrollan tecnología LED y generan un ahorro importante en materia de consumo, puedan instalar esas tecnologías y cobrarse a lo largo de muchos años a partir del ahorro.

En Rivera han recibido a tres empresas que hicieron un diagnóstico, luego la comuna hará un llamado en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, para que en 2017 se adjudique y apunte a una transformación de toda la matriz energética del alumbrado público, para pasarla de lámparas de sodio a luces LED (diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés), de bajo consumo, lo que permitirá ahorrar un 40%. Las luces LED presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescente y fluorescente, tales como el bajo consumo de energía, un mayor tiempo de vida útil, tamaño reducido y menor emisión de calor.

En cuanto a los planes para el local de la ex Terminal Turística de Bvar. Presidente Viera, Marne Osorio manifestó que se tienen varios planes. Estuvieron reunidos con autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Agencia Nacional de Viviendas, y les propusieron que allí se instale un proyecto de desarrollo vinculado a las PyMEs. El próximo 9 de enero mantendrán una reunión con las autoridades nacionales en Rivera. La intención es poner a funcionar el proyecto el próximo año.

Además tienen planeado -aunque aún faltan los recursos- una nueva experiencia para instalar los artesanos en ese entorno. Si no se los ubica en el local de la ex Terminal Turística se los ubicará en una construcción anexa. La idea es generar un espacio con legislación específica destinado solamente a los artesanos riverenses.

Sobre los Centros de Visitantes recientemente inaugurados en el Departamento de Rivera (uno en Valle del Lunarejo, el otro en la Plaza Internacional), el jefe comunal expresó que el Centro de Visitantes en el Valle de Lunarejo, en las Quebradas del Norte, lo entregaron al Municipio de Tranqueras, ya que el territorio está gestionado por el mismo municipio, el que contará con el apoyo de la Intendencia y de los Ministerios.

Existe un llamado de interés para explotar las ofertas de cantina y de mantenimiento básico en estos dos centros. A partir de allí se generará un ámbito interinstitucional de trabajo que le de soporte, pero con la aspiración que haya un empoderamiento de los emprendimientos que hay en la zona. Desea que Flordelana esté allí representado, así como que también lo estén los emprendimientos turísticos de la Posada de Lunarejo y de todos los proyectos de promoción turística, no solo con cartelería o fotografías, sino con una presencia física y una atención a los turistas que lleguen.