El Jockey Club de Rivera con aires de renovación

(Por Rosa Dutra) El Jockey Club de Rivera, situado próximo al Parque Municipal “Gran Bretaña”, es un club con años de trayectoria y, como todo, se perdió en el tiempo. Pero, ahora, su nueva Comisión Directiva se ha determinado en transformarlo en un gran club, con alcance nacional e internacional.

Para conocer más detalles sobre el proyecto al cual está abocada la Comisión, NORTE dialogó con Tassiano Torres, uno de sus directivos y quien ya ocupara el cargo de presidente del club, quien nos manifestó que desde el 7 de diciembre del 2016 tomaron nuevamente las riendas del Jockey Club, “a pedido de mucha gente”. Luego de una Asamblea y llamado a presentación de listas, “fue nombrada la Comisión Directiva, resultando Presidente Hugo García. El Secretario es el Sr. Lotito, y el tesorero el Sr. Da Silva, militar retirado”.

Se abocaron a una campaña de socios inmediatamente después de asumir los cargos, porque las condiciones económicas del club eran deficientes y existían deudas. Además, la cancha de carreras no presentaba buenas condiciones. Por tal motivo, en la campaña de socios pidieron que cada interesado pagara un año por adelantado.

Torres dijo que fueron muchos los interesados en asociarse, “por suerte”, y además pudieron recaudar otros importes, como el del 6 de enero, donaciones que recibieron y un préstamo realizado por uno de los integrantes de la Directiva. Con todo esto se fueron saldando las deudas.

Otro de los cambios que determinaron fue que ahora para acceder al lugar de camping y poder bañarse en las aguas del arroyo los visitantes tienen que ser socios del club.

Los fines de semana la entrada es controlada por un portero. La zona de camping está muy linda, ya que fue limpiada, el pasto fue cortado y se están arreglando los parrilleros. La telefonía llega sin problemas y, además, ya hay interesados en explotar la cantina. Ahora se limpiará el cauce del Cuñapirú, de los muchos árboles que tiene, para darle más amplitud, y se harán las conexiones de luz.

Esta semana estarán arreglando la parte de la recta, para las corridas de caballos. Se estará reparando un tramo de ciento cincuenta metros.

El Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio, les prometió que acompañará a algunos directivos a Montevideo con el fin de gestionar con la Dirección General de Casinos y con el Hipódromo de Maroñas, la finalización de la vuelta del Jockey Club e integrarse al Sistema Integrado Nacional de Turf (SINT), el que integran hipódromos del interior, como los de Paysandú, Colonia y Cerro Largo.

Tassiano Torres expresó que también están trabajando en muchos proyectos que le darán aire de renovación al viejo Jockey Club, pero para ello se necesita tiempo y dinero. Quieren arreglar los studs para brindar las caballerizas. Agregó que la Intendencia de Rivera colaborará con estos cambios, porque entre sus planes está convertir la zona en un polo turístico, junto como el Autódromo “Eduardo P. Cabrera” y el Parque Municipal “Gran Bretaña”.

“Creo que obtendremos éxito con todo lo que realizaremos, ya que mucha gente nos dio su apoyo, incluso personas de Livramento. Se hizo un convenio con el Hipódromo de la vecina ciudad, para que cuando el hipódromo santanense realice carreras, el Jockey Club de Rivera respete las fechas y no realice la suya. Así como el de allá haga lo mismo”, expresó.

Torres agregó que “si el sueño de esta Comisión se hace realidad, el de la vuelta desde la salida inicial hasta la llegada de 2.150 metros, este será un club muy importante a nivel nacional, porque no todos tienen esa cantidad de metros de pista en toda la vuelta”.

Hasta el mes de febrero se continuará con la campaña de socios; pasado dicho mes se analizará que interés existe por parte de la población. El año por adelantado le cuesta a cada socio la suma de $ 1.000 (mil pesos); el año común cuesta $ 1.200 (mil doscientos pesos).

A partir de este año planean aumentar la cuota mensual, que hasta el momento costaba $ 100 (cien pesos), pero eso lo harán luego de mostrarles a los socios las innovaciones realizadas, las que serán en beneficio de los mismos.