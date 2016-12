“El lugar facilita el tránsito de turistas; está próximo a las rutas, lo que permite un rápido acceso y salida”

Director Nacional de Pasos de Frontera, Gral. (R) Neris Corbo:

(Por Rosa Dutra) En diálogo con NORTE, el Director Nacional de Pasos de Frontera, Gral. (R) Neris Corbo, opinó la inauguración del nuevo local del Área de Control Integrado de Turismo de Rivera. El jerarca señaló que asistía a una nueva realidad largamente esperada por el Ministerio de Defensa Nacional y particularmente por la Dirección Nacional de Pasos de Frontera.

“Ahora se situará en un lugar que facilita el tránsito de turistas, porque antes estuvo veinte años en las viejas instalaciones, donde el turista tenía que hacer muchas maniobras para llegar hasta allí. Ahora, este paso está próximo a las rutas, lo que permite un rápido acceso y salida también”, señaló el entrevistado.

“Lo más destacado es que por primera vez, desde que se implementó el Mercosur, Brasil se integra al Paso de Frontera; aunque hubo algunos hechos aislados donde Brasil estuvo por poco tiempo en las viejas instalaciones, pero ahora estará instalada definitivamente para facilitar el tránsito de turistas”, señaló.

Consultado si la instalación de esta oficina no perjudicaría el comercio del centro de la ciudad, señaló que no, porque “hubo propuestas a los comerciantes para que eligieran el lugar de instalación de estas oficinas, pero no hubo respuesta por parte de ellos. Si la hubo por parte del empresario del Shopping Siñeriz, que resultó muy buena y oportuna. En este centro comercial hay un estacionamiento muy amplio, buenos servicios de limpieza y de seguridad, y es moderno”. El precio de la inversión por parte del empresario fue de aproximadamente doscientos mil dólares.

Con respecto a las perspectivas para el próximo año, expresó que “en el año 1990 Uruguay se comprometió a tener pasos integrados en el Chuy, en Fray Bentos y Paysandú. Los dos últimos ya están integrados con funcionarios argentinos y uruguayos, lo que aún falta es el Chuy”.

“Los Pasos de Frontera fueron construidos para otra realidad, en la década del 70, por eso habrá que actualizarlos porque el flujo de turistas, el tránsito de cargas y logístico es muy importante”, agregó. Y citó como ejemplo el caso de Fray Bentos, que tiene un tránsito diario de cuatrocientos camiones.

El Gral. (R) Neris Corbo señaló que “si no hay servicios ágiles del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se generan grandes esperas que ninguna empresa está dispuesta a pasarlas. Este es el desafío que hay por delante. Hay más proyectos para agilizar el pasaje, poniendo más infraestructura con casetas de control, y funcionarios para dirigir el tránsito adelante”.

Sobre el arribo de turistas al país, destacó que se espera la llegada de más de dos millones de turistas argentinos. “El turismo es una industria sin chimeneas que genera mucho trabajo para los conciudadanos”, expresó.

Con respecto al registro de los turistas que pasan por la frontera, informó que Migraciones ha implantado un sistema de control electrónico para que, 48 horas antes de iniciar su viaje, los turistas puedan llenar los formularios que se requieren para el pasaje de frontera. “Lo que se hace aquí es chequear si la ficha corresponde a la persona que realiza el trámite. Eso agilizará mucho el pasaje”, concluyó.