El Ministerio de Turismo tendrá su oficina en el Shopping Siñeriz

(Por Rosa Dutra) El Ministerio de Turismo tendrá sus oficinas en el local de la nueva Área de Control Integrado y Pasos de Frontera en el Shopping Siñeriz. Así lo confirmó a NORTE el Coordinador Regional del Ministerio de Turismo, Eduardo Pereyra.

Manifestó que el MINTUR estará allí representado, porque hay un acuerdo ministerial para que se instalen dichas oficinas en todos los Pasos de Frontera. Allí también estarán representados el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección Nacional de Aduanas y la Oficina de Migraciones.

El Ministerio de Turismo estará encargado de promover el turismo nacional y local. La Oficina de Turismo junta datos y promociona el “destino local” y el “destino país”. Ya se está planificando y elaborando material audiovisual con la finalidad de promover estos destinos, desde el nuevo local, con miras a la temporada estival que se avecina.

Como Oficina de Turismo direccionarán a los turistas a que vayan al centro de la ciudad, compren, consuman y visiten -por ejemplo- los miradores, el Parque Gran Bretaña, o “que puedan disfrutar los servicios turísticos que tenemos”. Pueden existir problemas -señaló- pero estos son oportunidades para que el turismo en Rivera pase a verse como una actividad económica importante.

La idea de instalarse en el Shopping Siñeriz nació de un privado, el cual ofreció el espacio que posibilitó que tuvieran un Control Integrado.

OTROS PROYECTOS

Con referencia a otros proyectos, dijo que están desarrollando productos con privados. Tienen el producto de los “Cinco días dorados”, un producto de los Departamentos de Rivera y Artigas, donde exploran un diferencial de la región, que es el turismo minero.

También desarrollan productos de naturaleza con Lunarejo y están empezando a trabajar con Tacuarembó, para formar un circuito turístico Rivera-Tacuarembó-Artigas, o sea encarando la región norte del país, y que tienen algunos componentes comunes: calidad de vida, tranquilidad, naturaleza, historia.

La frontera en sí es un atractivo, dijo. Han tenido un número importante de brasileños y argentinos que manifestaron interés por conocer la cultura fronteriza. Es ahí donde están abocados a mejorar la calidad, para llegar a productos turísticos que se puedan vender a través de agencias internacionales.

Eduardo Pereyra reiteró que están trabajando con la Intendencia Departamental y la Prefectura de Santana do Livramento para elaborar materiales y definir estrategias, para que el turista llegue a la ciudad y no se vaya sin conocerla.

Manejan la idea de trabajar lo que es la calle de los quesos y los vinos: cómo facilitar el acceso a esa calle, como mejorar el estacionamiento, mejorar la presentación. Lo mismo sucederá con la Asociación de Comercios de Free Shops, con la que se podrá planificar, aunque esto aún es un tema pendiente, señaló.

La semana pasada, en Porto Alegre, el Ministerio de Turismo realizó el lanzamiento de la temporada de verano en nuestro país, en un acto que contó con la presencia del Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio.

El Ministerio de Turismo ha detectado que el 40% de los brasileños que ingresan a Uruguay son provenientes del vecino estado de Río Grande del Sur. Para esta temporada se espera un porcentaje importante de ingreso de estos turistas y “Rivera es la principal puerta de entrada”.

Por ello apuntan a trabajar pensando en el turismo, “ya no esperando que llegue, sino ir a buscarlo. Hay que atraer no solo al turista que compra sino también a aquél que pasea y disfruta”. Es una estrategia en la que ya vienen trabajando.