En diciembre se realizará la entrega de premios del concurso “Tu pila vale pila”

En la jornada del próximo jueves 1 de diciembre, a partir de la hora 9:45 en el Salón de Actos de la Intendencia de Rivera (Agraciada 570, subsuelo 2) se llevará a cabo el acto de entrega de premios del Concurso “Tu pila vale pila” 2016, organizado por la División Medio Ambiente de la Intendencia de Rivera.

El objetivo del programa “Tu pila vale pila” es estimular la conciencia de la ciudadanía sobre la gran contaminación que producen las pilas usadas cuando son arrojadas al suelo o al agua. A la vez, mediante este programa -que ya lleva 15 años- se apunta a quitar las pilas del ambiente y su confinamiento en un sitio de disposición final ambientalmente apropiado.

PROGRAMACIÓN

La entrega de premios del concurso “Tu pila vale pila” 2016 se realizará según los siguientes detalles y programación:

– Recepción de participantes por parte del personaje “Pingu”.

– Integración de la mesa de autoridades.

– Palabras del Intendente Departamental, Dr. Marne Osorio.

– Entrega de reconocimientos a colaboradores de “Tu pila vale pila”.

– Entrega de premios a los participantes de todo el departamento en categorías individual e instituciones (centros educativos, empresas, etcétera).

– Cierre.

METODOLOGÍA

Se convoca públicamente a escolares, estudiantes, centros educativos, instituciones, empresas que deseen participar en el programa que tiene realización anual.

Se reciben las pilas en la oficina de la División Medio Ambiente, las que son pesadas en balanza, registrándose al participante en una ficha particular interna, dividiéndose en dos categorías: individual (escolares, liceales, vecinos) o entidades (centros educativos, comercios, empresas, comisiones barriales). Se emite un recibo al participante por la cantidad recibida.

El 31 de octubre de cada año se cierra la puntuación del año corriente, pero al día hábil siguiente ya se reciben para el programa del año siguiente, de modo que el programa no se detiene nunca, garantizando la recepción todos los días del año.

Una vez elaborada la lista de puntuación a esa fecha en ambas categorías, se adjudican obsequios cuya importancia está relacionada a la cantidad de kilogramos de pilas entregados hasta la fecha antedicha.

A mediados de noviembre de cada año se entregan los obsequios en un acto donde concurren todos los participantes, delegaciones escolares, instituciones y los obsequios son entregados por el Intendente Departamental, autoridades de Educación Primaria y Secundaria y empresas cooperantes. Se recuerda que en ese momento ya se están recibiendo pilas para programa del año siguiente.

Se entregan unos 150 premios consistentes en canastas de útiles escolares, redes y pelotas de vóleibol, pelotas de fútbol y de handbol, bicicletas, televisores, radios, reproductores de DVD, máquinas fotográficas, teléfonos celulares, calculadoras científicas, pendrives, mochilas escolares, cartucheras de útiles, diccionarios enciclopédicos, planisferios, juegos didácticos, kits para asadores, y otros. En algunos años se otorgaron viajes a las termas en Salto y Paysandú para el grupo ganador, en el caso de centros educativos escolares, y visitas guiadas a la Reserva de Fauna y Flora “Gruta de Piria”.

En toda la difusión del programa se pone énfasis en que no se trata de una competencia, sino que el otorgamiento de premios es apenas un estímulo al mayor compromiso del cuidado del ambiente. Precisamente se hace notar siempre que el principal premio es obtener un medio ambiente menos contaminado y más saludable.

DESTINO FINAL DE LAS PILAS

Las pilas usadas que se reciben, periódicamente son trasladadas al Relleno Sanitario Municipal, donde son colocadas en grandes reservorios de hormigón, los que una vez llenados se sellan definitivamente quedando así confinadas sin contacto con el ambiente. Los reservorios son pintados de blanco de modo de detectar filtraciones, para que puedan ser revestidos nuevamente con hormigón. Esto no ha sido necesario en los 15 años del programa… Se recuerda que la humanidad no ha encontrado un método rentable y amigable ambientalmente de reciclar las pilas usadas o alguno de sus componentes.

Una pila contamina más de 500 litros de agua, y atento al promedio de pilas contenidas en un kilogramo, se hace notar que los participantes de “Tu pila vale pila” evitan la contaminación de cerca de 75 millones de litros de agua por año en el departamento de Rivera.