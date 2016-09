Encuesta y charla sobre hábitos alimenticios en Plaza de Deportes

(Por Rosa Dutra) En la mañana de ayer, lunes, se realizó en la Plaza de Deportes de Rivera una encuesta y charla sobre hábitos alimenticios, donde participaron el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de la Plaza de Deportes, el Club de Leones Integración y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Además, se realizó el control de presión arterial y de diabetes.

La actividad contó con la presencia de la Directora Departamental de Salud, Dra. Aída Gonçálvez, el Director de la Plaza de Deportes, Prof. Manuel de Ávila, profesores de educación física, integrantes del Club de Leones, enfermeras, alumnos y público en general.

Para conocer más detalles, NORTE dialogó con la nutricionista del Club de Leones Integración, Cristina Texeira, quien manifestó que se realizará un estudio luego de la encuesta, ya que en Uruguay -siguiendo una tendencia mundial- existe un alto número de personas que sufren obesidad, debido a la mala alimentación. “Un 60% de la población mundial sufre de este mal. El Uruguay, y Rivera en particular, no escapan de esta referencia”, expresó la entrevistada.

La mala alimentación se debe a que se registra un alto consumo de comidas rápidas de restaurantes y tráileres, de los que no se sabe que cantidad y calidad de ingredientes utilizan, y se toman muchas bebidas y jugos que contienen un alto porcentaje de azúcar concentrado, todos estos son factores que ayudan a generar un aumento de peso. Por ello se recomienda que debemos consumir mucha agua pura.

Junto con la encuesta llevaban una canasta con frutas y verduras, y se le explicaba a la gente como debe alimentarse, “porque consumiendo cinco frutas o verduras diarias se está haciendo un aporte adecuado de vitaminas naturales a nuestro cuerpo”, explicó. “Lo mejor es consumir frutas que contienen una cantidad de nutrientes y vitaminas que son necesarios para nuestra salud”, agregó.

Haciendo referencia a proyectos futuros del Club de Leones, Cristina Texeira adelantó que, celebrando los cien años de creación del club de servicio, se estarán realizando más pesquisas de diabetes y otras actividades sobre educación nutricional.

Mientras las leonas realizaban las tareas de control de presión y de diabetes, una profesora mantenía una charla sobre alimentación con un grupo de estudiantes y personas interesadas, con la interacción mediante preguntas y respuestas.