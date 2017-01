“Entre lo positivo logrado este año estuvo el incentivo para retiro de municipales”

Presidente de ADEOMR evaluó aspectos negativos y positivos de la Asociación:

(Por Rosa Dutra) El presidente reelecto de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Rivera (ADEOMR), José Carlos Rosa, en diálogo con NORTE evaluó aspectos negativos y positivos de la asociación vividos en este 2016.

Uno de los puntos negativos -dijo- fue la extensión de la etapa electoral, la cual llevó a que tuvieran un período de siete meses en lugar de doce. Según su opinión, “se distrajo la atención en una cuestión que debería ser concreta”.

Entre lo positivo logrado este año destacó “el incentivo para retiro de funcionarios municipales”. Acotó que era el mejor de los últimos años, donde al funcionario se le completa un 100% del sueldo en actividad, “además de la exoneración tributaria que tienen”.

Hay un eje de doscientos funcionarios que tienen una parte en la causal jubilatoria que es la edad, de esa tanda hay aproximadamente 120 o 130 que tienen la causal jubilatoria por los años de trabajo. De esos es factible que en una primera instancia de seis meses que dura, se vaya una gran mayoría de funcionarios; estima que serán casi cien.

Le preguntamos si al irse estos trabajadores se tomarían más funcionarios, y expresó que esa decisión la tomará el Intendente Departamental, pero en su opinión hay carencias de personal y estas se agudizarán en la parte operativa, principalmente en las cuadrillas de obras y de higiene. Seguramente se agudizará la crisis que tienen hoy, señaló.

Otro logro positivo es que se continúa tratando y en diálogo con el ejecutivo, a pesar de una parte negativa que es la no atención en el quinquenal de la mayoría de las reivindicaciones que pretendían que se atendieran y fueron tratadas por tres meses.

Entre estas citó “la recuperación salarial, el aumento de los sueldos que es posible, la carga horaria, la nocturnidad que otros cobran y nosotros no, tareas que aún no están definidas y son tareas penosas”, que ameritan que así sea, cuando se definan corresponde pagar una prima adicional al sueldo por ese concepto. También pretenden y plantearon mejoras en hogar y asignación.

Existe un abanico con doce o trece respuestas para concretar, algunas de aplicaciones inmediatas, otras que se deben hacer gradualmente. Subrayó que lo positivo es que esa plataforma reivindicativa se mantiene vigente y en la próxima ampliación presupuestal, que será en el primer semestre de 2017, estarán trabajando para que sean contempladas todas o parte de ellas.

Otro aspecto positivo fue que pudieron seguir incidiendo positivamente y con resultado en las coyunturas que fueron atravesando los funcionarios, como equiparaciones, gestiones para mejorar las retribuciones a nivel individual.

“Esto es una cuestión dinámica. Se va dando y hay que atenderla. El hecho que no se haya contemplado en el quinquenal determinadas cosas no hace que nosotros dejemos de trabajar, porque la gente nos votó para que atendiéramos sus problemáticas y lo seguimos haciendo”, expresó.

También destacó como positivo que la gente continúa sumándose, asociándose, y actualmente ADEOMR cuenta con quinientos cincuenta socios, aunque hubo algunas bajas. El local sigue siendo el mismo aunque con algunas reformas para la mejor comodidad de los socios. El próximo año planean hacerle una reforma más profunda, la cual requerirá la participación de los socios, que definirán por dónde empezar.

“El relacionamiento con las autoridades departamentales es bueno”, señaló. “Más allá de altibajos, se mantiene un diálogo y esto resulta muy bueno, porque sin él no hay avances”.

La comisión directiva de ADEOMR está integrada por José Carlos Rosa (Presidente), Adán Farías (Vice Presidente), Carlos Alvez (Secretario), L. Martínez (Pro Secretario), S. Umpiérrez (Tesorero), Robert Launás (Pro Tesorero). Los vocales son Juan Rodríguez, Charles Ferreira, Ariel Fuques, y los fiscales son William Ferraz, Farías, Rodríguez.

PERSPECTIVAS PARA 2017

También se refirió a las perspectivas para 2017. Una de ellas apunta a “seguir trabajando, conquistar cosas en la próxima ampliación presupuestal, algo en lo que debemos insistir”. Otro tema que también se buscará lograr es la vivienda. “Algunas se consiguieron pero falta más”, agregó.

José Carlos Rosa considera que se deben lograr más objetivos, “porque los planteos formales están hechos al ejecutivo”. Reiteró que pretenden sumar más socios, continuar trabajando con y para los funcionarios, y realizar convenios con empresas para conseguir descuentos en las compras para los socios.

Por último dejó su mensaje a la población. Pidió que la gente se sume para concretar cosas, incluso en la interna de ADEOMR para reforma del local o ampliar la reforma. Que juntos puedan elaborar el futuro más grande para todos los trabajadores municipales.

Saludó a toda la familia municipal, a los funcionarios de la intendencia y sus familias, con un apretado abrazo y un deseo de un año nuevo feliz, pleno de realizaciones y concreciones, tanto en lo familiar como en lo laboral.