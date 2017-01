Entregan equipos y herramientas en el marco del Programa de Inversión Productiva

En la mañana de ayer, lunes 30 de enero, la Intendencia Departamental de Rivera y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) hicieron entrega de los equipos y herramientas en el marco de la Convocatoria 2016 del Programa de Inversión Productiva (PIP).

En esta oportunidad la Convocatoria 2016 se inició en el mes de julio y fueron aprobados tres proyectos en los rubros alambrador, carpintería y gastronomía. El origen de los recursos es del Fondo Rotatorio Departamental y asciende a $ 75.728, equivalente a US$ 2.620.

El Intendente Departamental de Rivera expresó: “Estamos cerrando una edición más. Han sido muchos los emprendedores que se beneficiaron con este programa que llevamos adelante junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

“Cabe resaltar, en este caso, que son rubros diferentes y emprendedores del interior del departamento. Esperamos poder llegar con la mayor cantidad de número de emprenderdores para construir caminos. Desde la intendencia los vamos apoyar, con mucho éxito y esperando que sumen más”, concluyó.

Los titulares de los proyectos aprobados manifestaron su satisfacción al recibir sus herramientas.

PROYECTOS SELECCIONADOS

En esta oportunidad, los proyectos seleccionados fueron:

– 1) PIP 1/2016. Rubro: Alambrador.

Titular: Pablo Andrés Rodríguez Santamarta.

Edad: 18 años.

Localidad: Coronilla de Corrales.

Apoyado con: Una motosierra, un mandril para motosierra y un taladro eléctrico.

Monto: $ 31.850 (US$ 1.102 aproximadamente).

– 2) PIP 3/2016. Rubro: Carpintería.

Titular: Donato Sánchez Petea.

Edad: 52 años.

Localidad: Tranqueras.

Apoyado con: Una clavadora neumática, una pulidora neumática y nueve mil clavos de 2”.

Monto: $ 19.754 (aproximadamente US$ 683).

– 3) PIP 8/2016. Rubro: Gastronomía.

Titular: Sonia Santestevan Leal.

Edad: 39 años.

Localidad: Minas de Corrales.

Apoyada con: Un horno pizzero de piedra a gas.

Monto: $ 24.124 (aproximadamente US$ 835).

TESTIMONIOS DE LOS BENEFICIADOS

Pablo Rodríguez contó que es alambrador desde hace mucho tiempo; “el año pasado, en abril, hice un curso de alambrador y perfeccioné mi técnica en este oficio. Me enteré por medio de los profesores del curso que a través del CePe, podría presentar un proyecto y acceder a las herramientas”.

Por su parte, Donato Sánchez expresó que “hace un año que empecé nuevamente a trabajar en carpintería, material apícola y queremos extendernos un poquito más. El PIP en un nuevo comienzo. Conseguir herramientas que aceleran un poco el trabajo que mejoran la calidad del mismo, es lo que busco. Extenderme en lo que hago y ofrecer un buen servicio”.

Para finalizar, Sonia Santestevan contó que tiene una pizzería hace un año. “Solicité un horno pizzero. Espero sea muy útil, ya que va a facilitar mucho mi trabajo pues es un horno que tiene más bandejas y la capacidad es mayor del que tengo actualmente”, señaló.