Entregan primera etapa de obras de pavimento y pluviales de Bvar. Presidente Viera

En la mañana de ayer, martes, el Intendente Dr. Marne Osorio acompañado por su equipo de gobierno hizo entrega a la comunidad de la primera etapa de las obras de pluviales y pavimento sobre Bvar. Presidente Feliciano Viera. La primera etapa de la obra representó una inversión de más de 26 millones de pesos.

La obra consistió en la construcción de trescientos noventa metros lineales de colectores pluviales y pavimentos de hormigón en parte de la cuenca que influye sobre Presidente Viera, mejorando el escurrimiento de las aguas pluviales, sustituyendo los pavimentos deteriorados, mejorando la transitabilidad.

El proyecto tuvo como objetivo general mejorar la infraestructura vial y de pluviales acorde al crecimiento urbano de la ciudad, mejorando las vías de acceso a la misma. El objetivo específico es el de minimizar el escurrimiento superficial de Bvar. Presidente Viera y mejorar la infraestructura vial.

Una vez iniciado el acto, la primera en hacer uso de la palabra fue Secretaria de la Comisión Vecinal de barrio Insausti, Carmen Ataídes, quien agradeció la culminación de la obra “muy costosa, pero que es muy necesaria para la zona, donde los días de lluvia resultaba imposible transitar por acá”.

Por su parte, Oscar Vargas, Presidente de la Comisión Vecinal del Centro, manifestó: “Quería hacer memoria de cuando pasaba por acá, por el viejo puente, cuando llovía y teníamos que hacer toda la vuelta para poder pasar porque el agua te lo impedía. Esto es una gran obra. Hay cosas que no se ven. Se han hecho rampas para las personas con capacidades diferentes y felicito porque los gastos de los riverenses se vuelcan en la comunidad”.

El acto de entrega prosiguió con las palabras del Intendente Departamental, Dr. Marne Osorio, quien explicó que la administración departamental ha tomado como una de sus principales estrategias de acción para el período la de llevar adelante una fuerte política de desarrollo local a través de generar las condiciones de habitabilidad, seguridad y eficiencia en los diferentes servicios prestados a la comunidad.

El jefe comunal expresó que “hoy estamos entregando una obra muy importante para nuestra ciudad. Seguramente las generaciones futuras no van a conocer lo que era esta realidad; no van a saber la inversión importante que hay en este punto de la ciudad, que permite que las aguas lleguen con la intensidad con que llegan. Hay un gran componente de ingeniería vial que transformó la funcionalidad de un tramo que se complicaba día a día”.

Marne Osorio afirmó que se seguirá con proyectos en la zona, pidiendo disculpas a los vecinos por “tener que soportar un año de dificultad, que sabemos que posiblemente los ha perjudicado de alguna forma pero para dar a luz una obra como esta, teníamos que pasar por esto. Gracias vecinos. Feliz Navidad y feliz año para todos”, concluyó.