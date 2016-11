Intendente Marne Osorio:

(Por Rosa Dutra) El jefe comunal riverense estuvo presente en la celebración del aniversario de la Lista 42, Movimiento “Arriba Corazones”, liderada por Milton Leites. En diálogo con esta cronista, el intendente Dr. Marne Osorio abordó muchos temas políticos y de la realidad departamental.

Con respecto a su presencia allí, dijo que el objetivo es “mantenerse cerca de todos los compañeros, ya que se está terminando el año y es una linda oportunidad para reencontrarse, dialogar, seguir construyendo la amistad que siempre construimos desde la actividad política, e intercambiar opiniones de la realidad del departamento y del país”.

Explicó que aún están muy lejos de hablar de campañas electorales, de candidaturas, ya que considera que le corresponde hoy la responsabilidad del Gobierno, por eso las energías debe canalizarlas en su trabajo.

Le pedimos que analizara su gestión de gobierno hasta el momento, y respondió que “estamos finalizando un año muy intenso con muchas realizaciones”. Citó como ejemplo reciente la inauguración de las obras del Plan de Recuperación del Arroyo Cuñapirú, donde se hizo una inversión muy importante de más de 40 millones de pesos. Hay un aporte de veintinueve millones de pesos de un préstamo internacional del BID; el resto -más de once millones de pesos- proviene de los aportes de los riverenses.

Gran parte de la obra sobre el cauce del arroyo Cuñapirú fue de dragado, para bajar la cuota de inundación y se reconstruyeron los taludes. Un gran volumen de agua ya no saldrá más del cauce y continuará su curso normal.

Agregó que hace pocos días inauguraron las obras de Avda. Rondeau, con urbanizaciones, espacios públicos y plazas. Están previstas las inauguraciones en barrio 33 Orientales y Presidente Giró. El jefe comunal destacó que están finalizando el año en el nivel de inversión más alto de la historia, en cifras que rondan los seiscientos millones de pesos.

“Todo esto significa que son obras que llegaron a los barrios, intervenciones que llegaron y mejoraron la calidad de vida de la gente. Por eso reitero que este fue un gran año, con una administración que no tiene nada de sobra, es ordenada, tiene los números en orden y compra maquinarias”, expresó.

El Intendente de Rivera agregó que el pasado viernes se firmó la compra de dos barométricas nuevas que permitirán brindar un servicio en la ciudad y en los municipios y el resto del interior del departamento, “por eso el saldo de las gestiones es muy positivo”.

Con respecto a la situación política, señaló que continúan teniendo una Agrupación “muy grande y plural”, que les permite mantenerse dentro de lo que es el Espacio 2000, donde hay mucha diversidad de opiniones, de ideas…

Sobre la candidatura a la intendencia del diputado Tabaré Viera, el intendente Osorio no negó esta posibilidad ya que “la idea entusiasma a mucha gente, porque Tabaré hizo un gran trabajo durante sus diez años como Intendente Departamental”. El Dr. Marne Osorio está seguro que “si él llega encontrará a una Intendencia muy saludable, para continuar un proyecto de desarrollo”.

Respecto a sus aspiraciones, manifestó que le gustaría volver a repetir la Intendencia, pero como no puede hacerlo porque la ley se lo impide, seguirá donde el Partido lo coloque o donde el Espacio 2000 considere que pueda ayudar.

Tiene confianza que el futuro CTI Neonatal del Hospital local será una realidad con la ayuda de la población. Tiene una “sana envidia” de Tacuarembó, porque ve “a todo un pueblo detrás del Hospital y eso debemos hacer los riverenses, sin banderas políticas, construyendo un sentimiento colectivo de pertenencia, porque el hospital es para la comunidad”.

Destacó el proyecto presentado por el edil nacionalista Valentín Leal, al proponer que a personas que ayudan a la comunidad, les sea entregada la llave de la ciudad, y así sucedió por primera vez con Lucas Sugo.

Sus relaciones con el nuevo prefecto santanense Solimar “Ico” Charopen son muy buenas y tiene mucha confianza que irán a construir fuertes relaciones institucionales. Cuando este conforme su equipo de gobierno se los invitará a una reunión, donde se conocerán y luego construirán una agenda común.