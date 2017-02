Estuvo en la ciudad de Rivera el Director Nacional de Aduanas, Enrique Canon

(Por Rosa Dutra) El Director Nacional de Aduanas, Enrique Canon, estuvo en Rivera en el marco de una gira de visitas que está realizando a Administraciones del país. Canon se reunió con el personal de Rivera en la Sala Cultural de ANTEL. Luego atendió a los medios de comunicación.

El jerarca señaló que el objetivo de esta gira tuvo como cometido escuchar críticas, propuestas y aportes de los funcionarios, para incluirlos en el proyecto de Decreto de la nueva estructura de la Dirección Nacional de Aduanas, el cual lo presentará al Ministerio de Economía la próxima semana.

Indicó que este nuevo Decreto es fundamentalmente para respetar la carrera funcional de los funcionarios de Aduanas y que las funciones de la Dirección sean concursables y designados por Concurso.

Con respecto a la denuncia del Sindicato de Aduanas, expresó que el Sindicato de la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) hizo declaraciones de prensa y dirigieron carta al Sr. Juez. Este dispuso que la Dirección Nacional de Aduanas debería hacerse cargo de la mercadería que allí se encontraba.

Esa mercadería está vencida y en abandono. Es intrincado lo que hay por detrás en materia jurídica. La Zona Franca carece de existencia legal. Los funcionarios debieron manifestar quienes eran y de quien era la mercadería, señaló Canon.

“La Zona Franca no existe -reiteró- y la Dirección Nacional de Aduanas ahí no tiene nada que hacer. Debe actuar la policía. Ya se retiró la denominación, así es como si fuera el medio del campo”, agregó.

Explicó que la mercadería está en abandono no infraccional, porque “sus titulares no vinieron a reclamar la mercadería” que dicen que les pertenece. “Tiene cierta tutela el Poder Judicial. La Aduana no tiene nada que ver. Ese territorio no es aduanero, no hay nada que resguardar”, enfatizó Canon.

El jerarca tratará de llevar sus argumentos “donde corresponda, para que definitivamente lo que sea declarable en abandono siga el curso que deba seguir, que es un remate. Existen mercaderías vencidas, por lo tanto muchas no se pueden donar”, finalizó.