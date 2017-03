Gestiones en la reunión del Congreso de Intendentes sobre el tema caminería rural

El Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio, informó sobre las gestiones realizadas en la reunión del Congreso de Intendentes sobre el tema caminería rural. El jefe comunal adelantó que “estuvimos abordando en profundidad el tema de caminería rural, teniendo en cuenta la situación que tenemos en este momento, donde hay un planteamiento para parte de lo que son los recursos que se vienen aplicando en los últimos años en caminería rural, hacerlo desde una financiación BID”.

El Dr. Marne Osorio agregó que “No es que la financiación BID no nos interese o no nos guste -hacemos muchos proyectos con financiación BID-, pero en este caso, por tratarse de caminería rural, el incorporar al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en el proceso de financiación significa que hay que repensar y reevaluar todos los procedimientos que se venían llevando adelante, entre ellos, si los caminos que tenemos comprometidos todas las Intendencias en nuestro presupuesto quinquenal, hacerlos a nuevo, hacerlos con nuevos pavimentos, hacerles mantenimiento, si son los que el BID considera que se deben hacer. Además, algunos otros cambios vinculados a la modalidad de ejecución”.

“Nosotros hoy estamos comprando casi tres millones de dólares en maquinaria para poder hacer muchas obras con funcionarios municipales y el BID nos está exigiendo que toda la obra que financien ellos tiene que ser tercerizada. Tendríamos que hacer un proceso licitatorio, que también no es algo que nos asuste, pero -evidentemente- si estamos haciendo un esfuerzo para comprar maquinaria y no la vamos a poder usar en la obra de caminería rural, que es una de las obras que lleva más uso de maquinaria, creemos nosotros que no es conveniente”, enfatizó.

El jefe comunal explicó que “esto fue planteado por los intendentes de todos los partidos políticos y solicitamos una reunión, que se va a estar llevando a cabo el jueves de la semana próxima, donde vamos a estar cuatro intendentes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y donde seguramente también va a estar el BID, como una reunión preliminar a una reunión que la pedimos con el Presidente de la República”.

“La reunión original que llevó todo este proceso con el Presidente de la República fue que los intendentes le planteamos que los recursos que teníamos para atender la caminería rural eran insuficientes, necesitamos más recursos. Y hoy lo que tenemos no son más recursos, al contrario, son los mismos recursos donde nos están cambiando las reglas de juego en parte de esos recursos”, sentenció.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CODICEN

El jefe comunal también mantuvo una reunión con el Prof. Wilson Netto, Presidente del CODICEN (Consejo Directivo Central, de la ANEP), para tratar temas relacionados con los estudiantes de Rivera. Marne Osorio señaló que “estuvimos reunidos con Netto, donde abordamos el tema del boleto estudiantil o subsidio del transporte estudiantil”.

“Nosotros en Rivera tenemos hoy cerca de seis mil estudiantes que son subsidiados, o por el aporte que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o por una contraparte que hace el Gobierno Departamental, pero que entendemos que es insuficiente. No solamente por la cantidad de recursos, sino que entendemos que tiene que ser manejado con mayor eficiencia por todas las instituciones, no solamente por la Intendencia Departamental”, agregó.

El jefe comunal señaló que “el boleto estudiantil tiene que ser usado por los muchachos que van a los centros estudiantiles y tiene que ser usado para ir a los centros estudiantiles. Aquellos jóvenes que están en el interior y que no tienen acceso a una línea regular de transporte público, tienen que -de igual forma- poder acceder a un transporte que les permita llegar a los centros poblados o a los centros estudiantiles más cercanos”.

“Todo esto hoy significa un esfuerzo, tanto del MTOP como de la Intendencia, que hoy tiene siete vans (furgonetas) trasladando a jóvenes de lugares muy en el medio de la campaña. Queremos generar un ámbito donde el CODICEN se involucre. Los centros educativos tienen que ayudarnos en ese proceso de manejo con mayor eficiencia”, explicó.

“El Ministerio de Transporte propone usar una tarjeta magnética que garantice que el boleto que se paga es el boleto que se usa. Nosotros queremos que, además de que se pague lo que se usa, que se use lo que se necesita para ir a estudiar. Y además queremos que aquellos que no tienen acceso al transporte regular, puedan tener también acceso a un transporte irregular que lo tiene que subsidiar o financiar el sistema”, expresó Osorio.

POLIDEPORTIVO DON BOSCO

Otro tema discutido con el Prof. Wilson Netto está relacionado con el Polideportivo Don Bosco: “Nosotros le comentábamos al Presidente del CODICEN que allí, en el Polideportivo Don Bosco, ya hicimos una primera etapa, fruto del Presupuesto Participativo. Hoy estamos trabajando y ya tenemos un anteproyecto para hacer la segunda etapa. La segunda etapa significa la construcción de un gimnasio, la construcción de piscinas, o sea, una inversión que ronda US$ 1.600.000”.

El Intendente Departamental de Rivera explicó que “habida cuenta de que tenemos un número importante de centros educativos, habida cuenta de que hoy el CODICEN está haciendo convocatorias para que privados construyan y administren infraestructuras deportivas donde el CODICEN estaría de alguna manera pagando una cápita, o pagando una renta, nosotros lo que le propusimos es que queremos hacerlo con la Intendencia y el CODICEN”.

“Nosotros queremos hacer esa obra, queremos que esa obra también sea de los centros estudiantiles, queremos proponerles un convenio a veinte años para garantizar que durante ese período de tiempo la infraestructura deportiva va a tener una disponibilidad para los centros educativos de seis, siete, ocho horas por día, y que el CODICEN comprometa un aporte por ese uso que nos permita ayudar a financiar esa obra”, indicó Marne Osorio.

“Es un modelo innovador, es un modelo nuevo, es un modelo que gustó mucho porque no se había propuesto todavía en el escenario una participación pública-pública sin la participación de privados, y quedamos de presentarle el proyecto ejecutivo en los próximos días y el público objetivo que sin dudas significa que estarían accediendo a infraestructura deportiva, incluyendo piscina, muchos niños de todas esas escuelas del entorno y muchos jóvenes de los liceos”, concluyó.