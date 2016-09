Ing. Agr. Ismael Berrutti: “Hay que solucionar el tema de la basura en Cerro Pelado”

(Por Rosa Dutra) Tal como informamos en la edición de la víspera, en su gira por el interior del Departamento, el Intendente Departamental, Dr. Marne Osorio, y su equipo de gobierno estuvieron en Cerro Pelado y en el local de la Cooperativa local se reunieron con las fuerzas vivas de la zona.

Entre otras inquietudes, el Presidente de la Sociedad de Fomento Rural, Ing. Agr. Ismael Berrutti, planteó el tema de los residuos. El Ing. Berrutti dijo que: “lo importante es que Cerro Pelado pueda gestionar todos los problemas de los residuos. Que esto sea como un laboratorio en una pequeña comunidad y ella sea un ejemplo”. Los materiales no orgánicos se están reciclando y con los orgánicos se hace compost y utilizándolos en un proyecto del Liceo con los alumnos que tienen una huerta.

Otra dificultad que tienen -expresó- es cuando tienen que pagar al DICOSE, BPS o a la Intendencia y deben trasladarse a la ciudad. “Esto significa una pérdida de tiempo, porque muchos no tienen familiares donde alojarse en la capital departamental y el horario de los ómnibus muchas veces no combina”. La idea es acercar muchos de esos trámites a la zona para facilitar la vida a los vecinos, y por otro lado fortalecer esa Secretaría, darle apoyo y que ella sea más viable económicamente.

“También hay intención de aumentar el Plan de Viviendas de MEVIR, que necesita un documento donde diga que la zona es potencialmente urbanizable, porque existen condiciones de agua y saneamiento para que permita continuar construyendo y agrandando el Plan de Viviendas”, acotó.

En relación al campo comprado por el Instituto de Colonización en la zona, la Sociedad de Fomento de Cerro Pelado se presentó como aspirante para explotar ese campo en beneficio de los productores de la zona, pero el trámite no está aún finalizado.

En materia de infraestructura, explicó que necesitan un pequeño estadio para que se puedan realizar ejercicios y deportes, proyecto que fue presentado por el vecino Ramón Iglesias. Además, el local de la Sociedad de Fomento, lugar de las actividades de los vecinos, necesita un nuevo techo. Por tal motivo se presentaron al Fondo de Infraestructura del MEC y esperan respuesta.

RADIO COMUNITARIA EN CERRO PELADO

Durante la visita de las autoridades departamentales a la localidad de Cerro Pelado, estuvimos en el local donde -mediante un proyecto de muchos años- se instaló un estudio de radio comunitaria, denominada “El Chasque FM”. Allí dialogamos con el profesor de comunicación Julio Correa, quien dirige los programas radiales, quien hizo referencia al funcionamiento de la misma en la actualidad.

Correa señaló que hoy viven toda la etapa de la “casa nueva”. El proyecto de la radio, nació en Israel en el año 2000. Oficialmente salió al aire en el 2008. Hace cuatro años lograron el premio “Obra Joven”, un llamado del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para la construcción de un estudio. Lo tomaron como una iniciativa socio-cultural a nivel rural y fueron seleccionados.

El Estudio presenta equipos técnicos avanzadas y cumple una función didáctica con los jóvenes estudiantes del lugar, que funcionan con la modalidad de un proyecto de comunicación, que desde 2014 se convirtió en una materia educativa. El rol de los jóvenes es hacer la producción de los programas, la gestión de la emisora y el mantenimiento. Se dividen en equipos y cada uno tiene su temática.

“Hay jóvenes que nunca tuvieron un micrófono en la mano y sin embargo se defienden muy bien en la radio. Unos se destacan y se descubren talentos. Los temas que eligen están dentro de la ‘onda juvenil’ y están influenciados por la música de Brasil”, expresó. Aunque “gracias a Lucas Sugo comenzaron a importarse más por la música nuestra. También rescatan nuestras tradiciones, hablan sobre los orígenes del asado, del mate, de la bombacha, de actividades camperas, como yerra, doma, oficios rurales”.

La radio opera con cien vatios desde el proyecto de fortalecimiento. Están llegando casi hasta la influencia del Liceo Rural y Comunitario de Cerro Pelado. Pero aún carecen de acceso a Internet.

Sobre la influencia que tuvo el director Pedro Riera, hoy fallecido, manifestó que “la influencia fue total” y cuando estuvo becado en Israel por educación comunitaria y junto a colegas de Paraguay, Chile y Argentina, fue quien diseñó el proyecto de radio comunitaria con el objetivo de acercar el medio de comunicación a todos, sin la necesidad de que se movieran del lugar. Él les enseñó el camino con respeto y amor, concluyó.