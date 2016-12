Integrantes del gremio de aduaneros visitaron ayer la ciudad de Rivera

(Por Rosa Dutra) Integrantes del directorio del gremio de aduaneros, la Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA), visitaron la ciudad de Rivera y en la jornada de ayer se reunieron con sus pares riverenses en la Sala Cultural de ANTEL.

En la oportunidad NORTE dialogó con el presidente del sindicato, Roberto Valdivieso, quien explicó el motivo de esta visita. Dijo que con los demás integrantes del Consejo Directivo todos los años hacen una recorrida por el país, visitando las Administraciones, “mostrando las realidades que hoy cambian permanentemente”.

“Esta vez arrancamos por Rivera y escucharemos a los compañeros, les informaremos, y también nos preocupa mucho el tema de Zona Franca de Rivera”, expresó. Este tema lo han tomado con mucha responsabilidad ya que “la situación de los funcionarios que están trabajando ahí está muy complicada”.

Dijo que, luego del cierre de la Zona Franca, en varias oportunidades dialogaron con los compañeros, realizando las gestiones que tenían que hacerse, para luego llevar adelante las medidas que se deben adoptar: Comunicación con la Inspección de Trabajo, con el Director Nacional de Aduanas. Pero hasta la fecha no recibieron respuesta y “nosotros antes de realizar cualquier acción nos informamos y luego tomamos la determinación”.

Lo que harían en Rivera sería “informar a los funcionarios locales sobre la situación de Rivera, de la Zona Franca y sobre la situación que viven todos los funcionarios aduaneros del país, ante una reestructura que fue determinada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como no constitucional y nos dio la razón para que continuáramos buscando lo mejor para todos los funcionarios”.

Entre los problemas que son comunes a todos, destacó como fundamental “la carrera administrativa, el respeto por ella, los ascensos”… Manifestó que antes eran aproximadamente dos mil funcionarios, pero que en la actualidad no llegan a ochocientos. “Hay mucha gente joven que ingresó con otra mentalidad, otra dinámica”.

Revindicó los derechos de esos funcionarios, porque “los otros tienen que saber darles paso y entender que los ciclos se cumplen”, aunque cree que “los funcionarios que trabajan hace más de treinta años tienen el derecho de irse por la puerta grande, con dignidad. Significa un tema de respeto a la carrera funcional”.

Eso lo expresó porque esa reestructura no fue avalada por el sindicato y fue rechazada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso les permite decir que “el sindicato tiene razón”. Valdivieso cree que “los cambios son buenos y necesarios pero deben hacerse con la gente. Se recurrió a consultores, a quienes se les pagó mucho dinero, y se olvidaron de la gente”.

El entrevistado considera que se debe actuar en la práctica, porque ellos, con la responsabilidad que los caracteriza, “hablan con la gente y la escuchan”. Luego de escuchar a los compañeros, se elaborará un diagnóstico.

Ayer, en Montevideo, hicieron una recorrida por las oficinas, para conocer de cerca los problemas y así buscar una solución. Para finalizar, expresó que “la tarea de la Aduana es administrativa, de fiscalizar y controlar. Por eso hoy queremos escuchar a nuestros compañeros”.