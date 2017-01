Intendencia realiza llamado para cubrir vacantes para ocupar el cargo de peón

La Intendencia Departamental de Rivera realiza un llamado público para cubrir siete vacantes para ocupar el cargo de peón en la División Vialidad Rural.

El 8% de las vacantes serán provistas dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.122 del 21 de agosto de 2013 (afrodescendientes).

Aquellos postulantes incluidos en el marco de dicha Ley que no resulten sorteados en su sorteo específico, volverán a ser tenidos en cuenta en el sorteo general.

Aquellos ciudadanos que fueron sorteados en el último llamado para desarrollar tareas en División Vialidad Rural, por la experiencia adquirida en el período trabajado, en caso de ser sorteados tendrán preferencia para el ingreso.

Tipo de vínculo: Contrato de función pública (regido por los artículos 121 a 123 del Estatuto del Funcionario Municipal – Intendencia Departamental de Rivera).

Nombre del puesto: Peón.

Cantidad de puestos: Siete.

Período de postulación: Entre el 18 y el 19 de enero de 2017.

Carga horaria: Cuarenta y cuatro horas semanales.

Lugar de desempeño: Departamento de Rivera – División Vialidad Rural.

Tipo de contratación: Los postulantes serán contratados por un plazo de seis meses en régimen de contrato a término de función pública de acuerdo a lo establecido en los artículos 121 a 133 del Estatuto del Funcionario Municipal, normas concordantes y modificativas.

Transcurrido dicho plazo cesará el vínculo contractual, sin posibilidad de renovación de contrato.

Como resultado del sorteo se confeccionará un listado de prelación donde figurarán titulares y suplentes. La base de datos generada durante la presente convocatoria, no se utilizará en futuros llamados.

Requisitos excluyentes:

• Rango de edad: 18 a 55 años.

• Disponibilidad para viajar por el interior del Departamento de Rivera.

Incompatibilidades:

Previo a la suscripción del contrato, la persona seleccionada deberá completar y signar declaración jurada en relación.

Medios de postulación:

Presentarse personalmente, en la fecha estipulada más arriba, en el área de Recursos Humanos de la Intendencia Departamental de Rivera y completar el formulario que será entregado allí.

También se deberá presentar la Cédula de Identidad vigente, número de teléfono fijo y/o celular para establecer contacto con el inscripto, y carné de salud vigente.

Etapas del concurso:

1) Recepción de formularios correctamente completados.

2) Sorteo ante escribano público en salón de actos de la Intendencia Departamental de Rivera 20 de enero de 2017 a la hora 10:00 AM.

3) Entrevista con el Tribunal; Presentación de examen médico de aptitud física.

4) Fallo final; Publicación de lista de prelación; Celebración de contratos por Asesoría jurídica.