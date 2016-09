Intendencia sorteó cupos para desempeñar tareas de electricista, medio oficial y oficial

Luego de darse a conocer la lista de los sorteados para desempeñar tareas de electricista, medio oficial y oficial, dialogamos con dos de los favorecidos que tendrán la oportunidad de mejorar su calidad de vida en un contrato por seis meses.

Antonio Canabarro fue unos de los sorteados para trabajar en la Dirección General de Obras de la Intendencia de Rivera, en el cargo de albañil finalista. El trabajador demostró su gratitud para con la comuna y resaltó la importancia que tiene esta oportunidad en su vida.

“Es una gran oportunidad porque estaba hace mucho tiempo sin trabajo. Quedé muy feliz y voy a cumplir, porque tengo muchas ganas de trabajar por mi familia. Tengo una esposa y dos hijos adolescentes a mi cargo y tener un trabajo estable nos va a proporcionar más recursos para la familia. El trabajo es lo más importante, porque los hombres somos los proveedores de la familia. Estoy muy agradecido”, señaló.

Por su parte, el joven Bequer Santana fue otro de los sorteados. Expresó que se anotó ni bien se enteró del llamado, ya que hace un año y medio no tenía trabajo. “Estoy muy feliz. No estuve el día del sorteo, pero vine a saber y quede muy feliz cuando me dijeron que salí sorteado. Mi familia se compone por mi esposa y mi hija, y ellas quedaron muy felices. Ahora solo estoy esperando que me llamen para poner manos a la obra. Estoy muy agradecido”.