Intendente Departamental evaluó su visita al interior departamental

(Por Rosa Dutra) En la mañana del pasado martes, junto a su equipo de gobierno, el jefe comunal riverense visitó las localidades de Cerro Pelado y Lapuente, en el interior del Departamento. En Cerro Pelado se reunió con miembros de la Sociedad de Fomento Rural de la zona, con estudiantes liceales, con artesanos, productores y fuerzas vivas.

Vistió el local donde los artesanos exponen sus productos y luego se trasladó a la localidad de Lapuente, donde estuvo en la Escuela Nº 11, la arrocera “Establecimiento Dambo La Querencia” de la Familia Escostegui-Damboriarena y en la ceremonia de asunción de los nuevos ediles de la Junta Local.

En diálogo con los representantes de medios de comunicación, el jefe comunal hizo una evaluación de su visita a estos lugares. Manifestó que “la visita resultó muy positiva, con una intensa agenda”. En Cerro Pelado mantuvo un rico diálogo con la comunidad, que “es muy activa e inquieta”, señaló. El intendente Marne Osorio explicó a los medios de comunicación que “se habló de los proyectos que ya están en ejecución y de los que vendrán. Allí existe un potencial de seguir desarrollando un laboratorio de proyectos, que se desarrollará en la comunidad interior”.

Se hizo referencia a un proyecto piloto sobre un predio que fue cedido a la Sociedad de Fomento Rural por el Instituto Nacional de Colonización. “La intención es generar un proyecto de soporte productivo para todos los productores pequeños de la zona, que pueda apostar a mejorar la eficiencia productiva, aplicando tecnología”, agregó.

También se habló del proyecto de la radio comunitaria. El deber que se lleva es “promocionarla y sacarla al mundo a través de Internet, ya que se presentan algunas dificultades técnicas que no son competencia de la Intendencia, pero esta hará los contactos con ANTEL para solucionar estos inconvenientes”.

Otro proyecto está vinculado a la artesanía, donde se cuenta con un local para exponer los productos manufacturados. “Se necesita mejorar la competitividad y acceder a mercados externos, pero con un programa departamental que le de soporte a los artesanos podremos proporcionarles oportunidades de comercialización y capacitación”, añadió el jefe comunal. Se habló también del tema de residuos y de otras capacitaciones en general.

Cuando llegaron a Lapuente, allí estaban los integrantes del proyecto del Bus Expreso Esperanza. Luego estuvieron en el “Establecimiento Dambo La Querencia”, una empresa “que tiene un componente industrial importante y una tecnología rica. Esto le permite comercializar con mercados exigentes, da empleos directos en la etapa de industrialización y producción, porque además de la arrocera explotan la parte ganadera y agropecuaria”. En dicho local se entregaron los certificados a los participantes -pequeños productores y peones rurales- del curso sobre inseminación artificial en bovinos.

La visita finalizó con la puesta en funcionamiento de la Junta Local de Lapuente, donde asumieron sus cargos cinco ediles “con mucha energía para trabajar en pro de la comunidad”.

El jefe comunal anunció a los medios que la próxima visita al interior será a Pueblo Las Flores. Además, estarán vinculando algunos otros proyectos de corte productivo o social para que la Intendencia Departamental pueda asociarse con otras instituciones del Estado.

Con referencia a otra unidad móvil que sustituirá a la primera del Expreso Esperanza, el intendente Marne Osorio manifestó que “el proyecto ya fue presentado y aprobado por el Gobierno de Japón. Ya se está acondicionando la unidad que llegará desde Japón, con nueva tecnología. Esto permitirá llegar a lugares a los que hoy no se puede acceder”.

Sobre expresiones de los jóvenes de Cerro Pelado, que le manifestaron su deseo de quedarse radicados en la zona y, a la vez, estudiar y formarse, el intendente de Rivera dijo que ello resulta “un desafío muy grande” para la Intendencia Departamental y asume la responsabilidad. Se trabajará en algunas propuestas concretas, como construir invernáculos y realizar capacitaciones para que esos jóvenes se sientan útiles en el medio rural, “que vean una forma de vida con una proyección de futuro”. También desea que los niños del medio rural visiten la ciudad de Rivera y la conozcan, por ello se tratará de generar las condiciones para esto que se pueda aplicar.

En materia de caminería rural, que “es importante para que circule la producción del Departamento”, expresó que hay mucho más por hacer de lo que han podido hacer. Esa es la sensación histórica que tienen en materia de caminería rural. Los vecinos plantean y reclaman por el estado de los caminos, pero lamentablemente no tienen capacidad económica y presupuestal para atenderlos, concluyó Osorio.