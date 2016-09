Intendente Marne Osorio informó sobre el evento automovilístico del fin de semana

(Por Rosa Dutra) En diálogo con NORTE, el intendente Marne Osorio informó algunos detalles sobre la realización de la octava fecha de AUVO, que se realizará este fin de semana en el Autódromo “Eduardo P. Cabrera”.

“Nuestro renovado autódromo fue objeto de algunas intervenciones, mantenimientos y de mejoras adicionales. Esto volverá a posicionar al Autódromo en el calendario del automovilismo a nivel nacional y seguramente para el próximo año AUVO ya está de alguna manera informando que como mínimo habrá dos fechas para el próximo año”, señaló el jefe comunal.

El intendente departamental Marne Osorio, destacó la presencia del automovilismo en Rivera en todas las categorías que, “viene a posicionar al Autódromo en el calendario del automovilismo a nivel nacional, dejando la puerta abierta para que el año próximo sea el escenario de varias fechas”.

El Dr. Marne Osorio explicó que es posible que puedan ser dos fechas, porque uno de los autódromos utilizados por AUVO a lo largo de la temporada está con algunas dificultades y se tendrán que detener las actividades en dicha pista para realizar algunas modificaciones. Por eso los autódromos de Rivera y Mercedes tendrán que soportar más pruebas en el calendario 2017.

Con respecto a la reunión que mantuvo con la presidente de la Fórmula Truck brasileña, el Intendente de Rivera manifestó que la dirigente visitó el Autódromo Municipal de Rivera, el cual le gustó y pidió que se reservara la pista para el próximo mes de mayo, cuando se realizaría en Rivera una fecha de dicha categoría y tener la Fórmula Truck por primera vez en nuestro departamento y por primera vez en territorio uruguayo.

“La presidenta de la Fórmula Truck, nos visitó. Le encantó el Autódromo y nos pidió la reserva para el 2017, lo que significa que por primera vez se haría la carrera de la fórmula en Rivera. Hoy todos los amantes de la Fórmula Truck tienen que ir a Brasil o Argentina para ver las carreras, así que lo podrían ver el año próximo en Rivera. Será un evento más que viene a consolidar nuestro Autódromo como un escenario del automovilismo regional”, señaló.

Además de las Fórmulas AUVO, vendrá la Stock Car, posiblemente también el Turismo Carretera argentino, porque tienen intención de desarrollar una categoría exclusivamente para correr en Uruguay. Esa categoría es la que tiene más autos corriendo de toda América”, destacó el intendente Osorio. Sobre esta categoría, el jefe comunal señaló que “está contemplado el Turismo Carretera, del que sus organizadores manifestaron que el Autódromo ‘Eduardo P. Cabrera’ es el mejor autódromo del Uruguay”.

Las condiciones hoy de nuestro Autódromo son muy buenas, afirmó el intendente. Aunque faltan muchas cosas por hacer aún, como instalar baños y boxes: “Hoy tenemos validado nuevamente nuestro autódromo. Lo que significa que debemos seguir manteniéndolo, construir más baterías de baños, más boxes para que los costos de los eventos sean menores y que no haya que contratar boxes móviles”, concluyó Osorio.

AGUAS TERMALES

Consultado por NORTE sobre el tema de las aguas termales, que hoy en Livramento se vuelven una realidad y que, según declaraciones del edil Carlos Morais, “en Rivera se dejó pasar esa oportunidad de inversión”, el primer mandatario departamental destacó que “es una excelente oportunidad que está teniendo la frontera”.

“Es un proyecto absolutamente transformador. Es un sueño largamente llevado adelante por toda la comunidad y que viene a romper algunos mitos. Uno de esos mitos es aquél que tantas veces se dijo, que no había aguas termales en la frontera. Otro de los mitos -continuó- es que la única forma de hacer una perforación era a través de dineros públicos y que los inversores no tenían las condiciones de poder hacer frente a una inversión”.

El lunes pudo ver la presentación de un evento privado de empresarios locales que lograron traer inversores de varios países: argentinos, uruguayos y brasileños. La presentación se realizó en Livramento. “El proyecto es integral, no es solamente una perforación termal. Tiene atractivos vinculados a la gastronomía, a la hotelería, al turismo aventura, al turismo naturaleza y al propio turismo termal”, informó.

“Nosotros saludamos y aplaudimos la iniciativa”, expresó el jefe comunal, quien está totalmente seguro que este “es el inicio de nuevas páginas de desarrollo para nuestra frontera que se están comenzando a escribir”. Y, a partir de la rotura de esos paradigmas, espera que ello sirva de inspiración para que otros empresarios sigan sumando, “porque los proyectos son sumatorios y a medida que se vayan desarrollando y creando, la diversidad genera una mayor potencia de proyectos”, concluyó.