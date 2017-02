Intendentes analizaron temas de interés para los gobiernos departamentales

El Congreso de Intendentes resolvió insistir ante el parlamento sobre la necesidad de modificar algunos aspectos de la Ley de Ordenamiento Territorial, recibió información sobre el Plan Nacional de Aguas; además de coincidir en la necesidad de buscar solución al tema de las canteras para obtener balasto que se utiliza en caminería. Además solicitarán una entrevista con el Ministro de Transporte por el tema subsidio del boleto estudiantil.

Estos fueron algunos de los temas que se analizaron en la sesión del Congreso de Intendentes realizada en la jornada de ayer, jueves 16 de febrero en Montevideo, además de conceder entrevistas a diferentes delegaciones a través de la Mesa del Congreso de Intendentes.

El Plan Nacional de Aguas, fue presentado por parte del Ing. Daniel Greif, Director de la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA), quien repasó todo el proceso de discusión de las normas con la participación de la sociedad civil. El mismo tiene tres objetivos, con once programas y veintiocho proyectos que conformas las líneas de acción.

Por otra parte a instancias de la intendente de Lavalleja, Adriana Peña, se analizó el tema de la compra de balasto por parte de las intendencias, habida cuenta de observaciones del Tribunal de Cuentas, que no han considerado el procedimiento de la servidumbre administrativa.

Se acordó buscar una solución global a través de un grupo de trabajo que ya se encuentra discutiendo el tema.

En otro orden el Intendente de Colonia Carlos Moreira planteó la necesidad de mantener un encuentro con el Ministro de Transporte y autoridades de la enseñanza para ajustar el criterio en lo que refiere a las transferencias que se realizan a los gobiernos departamentales en materia de subsidio para el transporte estudiantil. Los jefes comunales coincidieron en que lo que reciben no se condice con la realidad, razón por la cual se pretende marcar un encuentro con las autoridades respectivas antes de marzo, de la cual participarán además de Moreira, los intendentes Dardo Sánchez y Yamandú Orsi.

Los intendentes de Montevideo, Canelones, Durazno y Florida informaron a sus pares sobre las reuniones mantenidas con el Presidente de la República en referencia a la posibilidad de instalación de una nueva planta de UPM.

Sobre la Ley de Ordenamiento Territorial a estudio del Parlamento, los intendentes manifestaron una vez más su preocupación por varios artículos que contiene la misma, y la necesidad que se introduzcan cambios. Para esto una delegación de intendentes se reunirán el 7 de marzo con los integrantes de la Comisión del Senado que tiene a estudio la normativa.

El intendente de Tacuarembó, Dr. Eber Da Rosa, quien presidió la Comisión Sectorial de Descentralización, informó a sus pares que en la reunión, se recibió un informe referido a la ejecución total de los proyectos aprobados en el año 2016, como así también los programas de caminería y un informe respecto a la distribución del subsidio del alumbrado público.

REUNIONES DE LA MESA DEL CONGRESO

La Mesa del Congreso de Intendentes recibió a varias delegaciones analizando aspectos de encuentros regionales, apoyo al funcionamiento del Plenario de Municipios, y jornadas de difusión del nuevo Código del Proceso Penal.

La Mesa del Congreso de Intendentes, integrada por los jefes comunales Ing. Daniel Martínez (Presidente) y los vicepresidentes Carlos Enciso y Dr. Marne Osorio, recibieron en primer lugar a Ariel Borgiani de la Federación Argentina de Municipios.

En este marco se resolvió coordinar la realización en Montevideo de un seminario sobre Gestión Pública y Participación Ciudadana los días 10 y 11 de mayo del 2017 junto a la Federación Argentina de Municipios; acordándose la participación del Congreso de Intendentes y los gobiernos departamentales en el programa de dicho evento.

Además recibieron a la Mesa del Plenario de Municipios analizando aspectos del relacionamientos institucional; recibieron información de la Secretaría de Educación para la Ciudadanía. Audiencia respecto al programa “Parlamento de niños, Niñas y Adolescentes. Júntate 2017”, declarándolo de Interés por parte del Congreso de Intendentes, resolviéndose plantear a los gobiernos departamentales la concreción de actividades en las juntas departamentales de cada Intendencia.

En el encuentro mantenido con la Asociación de Defensores de Oficio se aprobó generar un calendario de eventos con cada departamento para lograr un ámbito de dialogo e intercambio con la ciudadanía sobre el nuevo Código de Proceso Penal.

Mientras tanto con los delegados de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) se acordó coordinar con las Direcciones de Deporte la concreción de un proyecto social, educativo y deportivo de Centros de perfeccionamiento técnico para adolescentes de sub 14 a sub-17 que funciona con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes.

Finalmente fue recibida una delegación del Programa Ágora, quienes aportaron información a los jefes comunales solicitando colaboración para desarrollar el proyecto Capitales en Red en todo el territorio.