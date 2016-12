Jefe de Policía informó sobre efectivos premiados y realizó un balance del 2016

(Por Rosa Dutra) En diálogo con NORTE, el Jefe de Policía de Rivera, Crio. Gral. Wilfredo Rodríguez, informó sobre la ceremonia realizada en Montevideo donde policías de Rivera y de todo el país fueron homenajeados por su destacada labor de servicio a la sociedad. Además, el Crio. Gral. Wilfredo Rodríguez realizó un balance del año que culmina.

Respecto al viaje a Montevideo para participar en la ceremonia que realiza anualmente el Ministerio del Interior, el jerarca señaló que en ella se hace un reconocimiento especial a los policías que se destacan en su actividad. Los mismos provienen de distintos puntos del país y pertenecen a distintas divisiones.

Previo al viaje seleccionaron a los más destacados y presentaron sus nombres al Ministerio, para luego hacerles un reconocimiento. Año tras año, el Ministerio del Interior entrega el Premio “Emilio Massat”, el más jerárquico de los premios que tiene instituida la Policía Nacional desde su creación. Además, los premios a la “Laboriosidad”, a la “Inteligencia funcional”, al “Jefe de Policía y Comandos Operativos” y a la “Dependencia”.

El Premio “Emilio Massat” es otorgado anualmente al funcionario de Investigaciones de cualquier Jefatura de Policía del país que se haya destacado por su inteligencia, valentía y eficacia en la tarea de descubrir robos, crímenes u otros delitos. En ese sentido, se entrega al funcionario un distintivo que consiste en una barra metálica con esmaltado y filetes dorados, con las dimensiones de 10 por 40 milímetros, la cual se fija al uniforme por medio de punzones fijos a la barra metálica, con fondo de color rojo y la escarapela policial en el centro.

El Premio a la Laboriosidad se adjudica al policía integrante del personal subalterno que haya demostrado una dedicación extraordinaria a la función con resultados altamente positivos para el Instituto. El Premio a la Inteligencia Funcional se adjudica al oficial que en la concreción de sus cometidos haya contribuido al mejoramiento del servicio.

El Premio Jefe de Policía y Comandos Operativos se adjudica a la dependencia o al policía que a criterio del Comando por la eficiencia y contracción al servicio destacan su accionar; y el Premio a la Dependencia se adjudica a aquella dependencia que se haya destacado en el cumplimiento de sus cometidos orgánicos o en el desarrollo de otras tareas que enaltecen la institución policial.

Los riverenses distinguidos fueron el Sub Crio. Santiago Araújo (Premio Massat), Jefe de la Brigada Antidrogas; el Sub Of. May. Oscar Borba (Premio Inteligencia Funcional), Jefe de la Sección Trata y Tráfico de Personas; y el Crio. Héctor Alvez (Premio Laboriosidad), Jefe de la División de Investigaciones de Rivera.

El acto se realizó el pasado lunes, en la Plaza Independencia de la capital del país, donde estuvieron presentes autoridades ministeriales y policiales de todo el país. En Rivera se realizó un acto el pasado martes, en la Chacra Policial, donde también se festejó el Día Nacional de la Policía, que se celebra el 18 de diciembre, con la presencia de efectivos y autoridades departamentales.

BALANCE DEL AÑO EN CURSO Y PERSPECTIVAS PARA 2017

Requerido para que realizara un balance de lo que el 2016, el Jefe de Policía de Rivera señaló que fue un año muy positivo, porque se cumplieron con las metas que se habían propuesto, de acuerdo a las directivas del Ministerio, referentes a la capacitación para tratar con casos de violencia doméstica y de género, además de las Escuelas de Seguridad Ciudadana, que ya se han realizado seis, cuatro de ellas en el interior del Departamento de Rivera.

Otra de las actividades realizadas fueron las operaciones anuales que figuraban en las metas propuestas. Además, confeccionaron un proyecto para la nueva Escuela Departamental y se hizo un convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por el antiguo local donde funcionaba el Hogar de Varones y está ubicado en la ruta al Aeropuerto.

“El mismo fue cedido en comodato al Ministerio del Interior por veinte años. En ese lugar estará la nueva sede de la Escuela Departamental mediante el proyecto que confeccionamos”, manifestó el Crio. Gral. Wilfredo Rodríguez.

Con respecto a las perspectivas que tiene para 2017, el jerarca señaló que se apunta a continuar trabajando como lo vienen haciendo hasta hoy. “Cada día resulta un desafío. Apostamos a la presencia del policía en la calle para darle respuesta al ciudadano”, señaló.

Una meta es incrementar a cuarenta efectivos destinados al patrullaje, se incrementará la calidad de la información y el sistema de gestión, y se capacitará a doscientos policías en materias específicas, como las partes jurídica y operativa.

Consultado si existía variación en las cifras de robos y rapiñas en comparación con años anteriores, el Crio. Gral. Rodríguez explicó que las rapiñas han disminuido, en cambio las denuncias por violencia doméstica y de género han aumentado. “Ello se explica gracias a la difusión que se da por parte de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, la cual trabaja muy bien. Antes estas denuncias pasaban desapercibidas por la opinión pública”, acotó.

“El trabajo en las seccionales del interior del Departamento es similar al de la ciudad, aunque la situación es más tranquila que en Rivera. La zona más complicada (del interior departamental) es la de Tranqueras, por poseer mayor número de habitantes”, explicó.

Con respecto al trabajo de la policía en forma conjunta con la Dirección General de Tránsito de la Intendencia Departamental, el Jefe de Policía de Rivera expresó que “la relación con esa dependencia es muy buena”. Tienen temas en común, como ordenamiento del tránsito, recolección de animales sueltos, o su participación conjunta en el Comité Departamental de Emergencia. Trabajan juntos y coordinan operaciones y tratan de apoyarse mutuamente.

Para finalizar, el Crio. Gral. Wilfredo Rodríguez dejó su mensaje, expresando que “estamos culminando el segundo año de labor aquí, que comparado al primero creo que es mejor. La idea es continuar mejorando y apostar más a la dependencia policial, mejorar los tiempos de respuesta, la atención al público, y en todos los aspectos”.

“Esperemos que el 2017 sea un año mejor, porque si nos va bien a nosotros, le irá bien a la población. Un abrazo grande y felices fiestas para todos. Las puertas de la Jefatura están abiertas para toda la ciudadanía riverense”, concluyó.