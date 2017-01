Jefes de gobierno de Rivera y Livramento se reunieron para potenciar el turismo en la frontera

El intendente de Rivera, Dr. Marne Osorio y el Prefecto de Santana do Livramento, Solimar “Ico” Charopén, junto a la vice prefecta Mari Machado, Secretaria de Turismo de la Prefectura y Director de Turismo de la Intendencia, Lic. Carlos Martorell, se reunieron en la mañana de ayer, viernes 20 de enero, en el Centro de Visitantes del Parque Internacional.

“Nos reunimos en el Centro de Visitantes, con el objetivo de potenciar una referencia que tiene la frontera que es el Parque Internacional, lugar donde decidimos construir este Centro de Visitantes que es responsabilidad de los gobiernos locales. Hoy, todos -comunidad y gobierno-, tenemos la expectativa de instalar servicios para promocionar, desarrollar y promover el turismo de la frontera, ese turismo que no se pude concebir unilateralmente, no podemos pensar en un turismo sin Santana do Livramento y viceversa. Debe ser en forma compartida”, indicó el jefe de gobierno de Rivera.

Osorio destacó la importancia de trasladarle todas las ofertas de la frontera al turista, y de hacerlo de manera compartida.

“Hoy físicamente estamos juntos. Les diremos a los turistas que no pasen, sino que se queden en la frontera a disfrutar de los servicios que tenemos. Para nosotros esto es un punto de partida y en pocos días estaremos presentando a la sociedad nuestra propuesta de trabajo en conjunto”, añadió.

“ESTA OBRA ES MUY IMPORTANTE PARA LA INTEGRACIÓN”

Por su parte el mandatario de Santana do Livramento, Solimar “Ico” Charopén, reflejó su satisfacción en estar trabajando junto al gobierno riverense.

“Esta es un integración diferente, somos diferentes a otras fronteras. Lo felicito a Marne Osorio por esta obra, que ha sido muy importante para todos ya que representa nuestra historia. Queremos disputar el primer lugar en destino turístico de Río Grande del Sur, queremos decidir sobre nuestros destinos y buscar soluciones caseras, porque hoy nuestros destinos los están decidiendo personas que viven muy distantes y no saben cómo realmente vivimos acá”, sentenció el Prefecto Charopén.