La 3K CASMER volverá a convocar una multitud de público

Es importante estar bien preparados...

En la jornada de hoy, sábado 28 de enero, la Ciclovía de Ruta 5 reunirá a corredores profesionales con participantes previamente entrenados, deportistas de fines de semana y personas medianamente sedentarias y sedentarias.

Antes de someter el cuerpo a las exigencias de una corre caminata o maratón, es necesario estar medianamente preparados. La Jornada Saludable 3K CASMER 2017 volverá a convocar un importante número de participantes que preparaciones muy diversas.

La actividad física previa que permita un acondicionamiento cardiorrespiratorio y del aparato locomotor (músculos, articulaciones, tendones, ligamentos) mediante una entrada en calor que prepare el cuerpo la actividad, elevando la temperatura corporal, aumentando el flujo sanguíneo a los músculos y por tanto la llegada de oxígeno y nutrientes, permitirá mejorar la movilidad articular y el rendimiento general, disminuyendo el riesgo de lesiones.

Si eres uno de los más de mil riverenses que participarán de esta actividad, ten en cuenta comenzar previo a la salida, realizando machas, acelerando los pasos e intercalando pequeños trotes durante aproximadamente diez minutos, realizando inspiraciones y espiraciones profundas, intercalando con la respiración normal.

Realiza además ejercicios de movilidad articular de ambos pies, tobillos (círculos, arriba abajo) rodillas (juntas hacer movimiento en círculos) articulaciones coxofemorales (cadera) hombros y cuello, mediante elevaciones de una y otra rodilla al pecho alternadamente, también en círculo y luego realizando las elongaciones musculares o estiramientos de los principales músculos involucrados: cuádriceps (muslos) posteriores de piernas o isquiotibiales, pantorrillas, glúteos, tronco y brazos.

Durante la prueba quienes no estén entrenados deberían intercalar la caminata con trotes, al ritmo en el cual nos encontremos “cómodos” para correr o trotar.

Cada individuo tiene su propio ritmo, el cual es coincidente con el que le permite tener una charla entrecortada durante la misma.

Quienes llevan pulsómetro o sepan controlar su frecuencia cardíaca, pueden auto controlarse, teniendo como referencia que el ideal es de un 70% de su función máxima, calculándola en base a la fórmula 220 – edad = máxima frecuencia cardíaca.

A la llegada se debe disminuir el ritmo y la velocidad de la marcha para no hacerlo en forma brusca, no debiéndonos sentarnos, o acostarnos en el piso, continuando con las elongaciones en iguales secuencias que en la previa. Fuente: CASMER.