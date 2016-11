Lanzan campaña de recolección de firmas buscando reducción de impuestos y tasas

(Por Rosa Dutra) En la jornada de ayer, en el Club Uruguay, se procedió al lanzamiento de la campaña de recolección de firmas denominada “No al aumento abusivo”, con la finalidad de sensibilizar al Intendente Departamental para que envíe al Legislativo Departamental una Enmienda Presupuestal que cambie los criterios del aumento de los impuestos departamentales.

La convocatoria fue realizada por dirigentes del Frente Amplio y del Partido Nacional. Estuvieron presentes los dirigentes Aparicio Saravia, Presidente de la Departamental Nacionalista, ediles Dra. Nancy Olivera, Enrique Guadalupe, Valentín Leal, Yolanda Machado, Raúl Manzino, los dirigentes Miguel González, Dr. Henry Ramos, Milton Machado, y los dirigentes frenteamplistas Ing. Washington Umpiérre, Presidente de la Mesa Política Departamental, los ediles Gabriel Morales, Leonardo Grosso, y un representante del PIT-CNT, entre otros.

El Presidente de la Mesa Política del Frente Amplio, Ing. Washington Umpiérre, informó los objetivos de la campaña. Se pretende que la población del Departamento se manifieste sobre el aumento y que, a través del recurso del Art. 30 de la Constitución de la República, puedan solicitar al intendente Osorio que envíe una enmienda presupuestal a la Junta Departamental.

Dijo que además del aumento en la Contribución Inmobiliaria en este último Presupuesto, se viene de un aumento muy significativo en el 2000. “Antes del año 2000 se contrató a una empresa para realizar la actualización del Catastro, lo que trajo como consecuencia un nuevo valor de los inmuebles de la ciudad. En algunos casos hubo un aumento de 300 y 400%. (…) Ahora se le sumó otro aumento en la Contribución Inmobiliaria, más las tasas, con valor excesivo”, señaló.

Reiteró la convocatoria para que la ciudadanía riverense se exprese, por iniciativa llevada adelante por el edil Gabriel Morales, quien propuso en la Mesa Departamental del Frente Amplio, lo que fue recogida por la Mesa y luego esa iniciativa fue acompañada por el Partido Nacional.

El Presidente de la Departamental Nacionalista, Aparicio “Chiquito Saravia”, agradeció al Presidente del Club Uruguay y a su Directiva por “prestarles el Club”, ya que en la Junta Departamental les fue prohibido. Manifestó que se está creando una Comisión integrada por el Partido Nacional, el Frente Amplio, el PIT-CNT y una Comisión Barrial. “No se trata de política electoral, sino de un sector importante de la población representada por partidos de la oposición, que pretende bajar un impuesto ampliamente abusivo”.

La Campaña recorrerá todos los barrios y el interior del Departamento, para pedir el apoyo a todos los ciudadanos. “Los temas de la Contribución Inmobiliaria, de las tasas y precios abusivos son de conocimiento público, son manejados por ediles que integran la Comisión”.

El edil frenteamplista Gabriel Morales expresó que “todos los ciudadanos riverenses debemos ser respetados. No se puede permitir ni aceptar, ni pagar un aumento excesivo de los nuevos valores de Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana, tasa de alumbrado, tasa de mantenimiento de pavimento, tasa de higiene y precios”.

“Es importante el aporte de cada peso de los riverenses mediante el pago de impuestos y tasas. Con estos recursos se determina en parte que queremos como sociedad, como seguir buscando más igualdad y oportunidades, como participar en los asuntos de nuestra comunidad, la calidad de servicios que se nos brindan”.

Expresó que estos aportes son un acto de solidaridad que realiza cada ciudadano, contribuyendo con el bienestar de todos. Siendo así, entienden como necesario y obligatorio el deber del Ejecutivo Departamental de reconsiderar la ejecución del articulado como fue impuesto, corrigiendo el mismo en una próxima enmienda presupuestal.

“Exigimos respeto a nuestros bolsillos. Por eso venimos a ejercer nuestros derechos y peticionar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Constitución, ante el Sr. Intendente Departamental, solicitando que se difundan las medidas, se reconsidere y utilicen los mecanismos necesarios para suspender la aplicación de los artículos del Presupuesto Departamental del período 2016-2020, referentes a tasas, impuestos y precios”, señaló.

Aclaró que ellos son el Artículo 20 de la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, el Artículo 21 Tasa de Higiene, el Artículo 22 Tasa de Conservación de Pavimento, el Artículo 23 Tasa de Alumbrado, el Artículo 24 Valores para Diversos Trámites, el Artículo 25 Diversos Trámites, que se aplique solamente las correcciones anuales por IPC y la evolución de la UR, para los impuestos, tasas o precios, fijados en Unidades Reajustables.

Luego el representante del PIT-CNT enfatizó que se sumaban a impulsar a esta Comisión, “a pedido de todos los trabajadores que, en momentos difíciles que vive la frontera, se ven conmocionados por la imprudencia, la falta de solidaridad que tuvo la comuna con ellos, porque todos tienen deseos de pagar sus impuestos y estar al día”. Solicitó que la comuna riverense “tenga la solidaridad de escuchar a los trabajadores, a los sindicatos”.

Enrique Da Rosa se sumó a este pedido y aclaró que la invitación al PIT-CNT llegó por parte de la Comisión, y que ellos son independientes de Partidos Políticos. En cuanto a la movilización, ellos recolectarán firmas con el mismo fin en los barrios.

La edil nacionalista Dra. Nancy Olivera dijo que la Comisión nació fuera de la Junta Departamental porque ediles frenteamplistas y nacionalistas no estuvieron de acuerdo en votar el presupuesto departamental “por resultar excesivo”. Manifestó que “el vecino sintió que le están tocando el bolsillo y los blancos no estamos de acuerdo. No nos importa el color que cada uno tenga, por eso convocamos a todos los que se sientan aludidos. Pueden firmar esa petición amparada en el Art. 30 de la Constitución. La comuna lo puede modificar”.

Agregó que el acta de la Constitución de la Comisión está hecha, aunque queda abierta para que pueda sumarse otra Asociación, porque “es una movida por el departamento sin colores ni banderas”. Las firmas se podrán realizar en cualquier lugar donde estén los miembros de la Comisión. Son papeletas que contienen un texto y una petición. El firmante debe escribir su nombre, su apellido, su número de cédula y el barrio al cual pertenece. También aclaró que no existe un límite de firmas.

Por último se leyó el acta de Constitución de la Comisión, integrada por Aparicio Saravia, Washington Umpiérre, Wilmar Lacuesta, Dr. Henry Ramos, Dra. Nancy Olivera, Enrique Guadalupe, Gabriel Morales, Leonardo Grosso y Enrique Núñez. La finalidad es promover y gestionar dicha petición, amparada en el Art. 30 de la Constitución de la República, en cuanto se considere y se utilicen los mecanismos necesarios, para suspender la aplicación de los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25, correspondientes al Presupuesto Departamental para el período 2016-2020.

PROCLAMA DE LA COMISIÓN

La Comisión Pro Enmienda Presupuestal, quien organiza la campaña de recolección de firmas denominada “No al aumento abusivo”, hizo llegar a NORTE la proclama emitida tras la reunión de ayer. La misma señala: