Llamado a solidaridad para cubrir costos de una radiocirugía en Brasil

Charles Suárez padece de un neurinoma del acústico, por el cual ya fue intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones en el Hospital Departamental de Tacuarembó.

Dicho tumor no pudo ser extraído en su totalidad, el cual crece agresivamente por lo cual Charles deberá realizarse una radiocirugía fraccionada estereotáctica en la ciudad de Porto Alegre, la cual tiene un costo muy elevado que el mismo no puede cubrir.

Por tal motivo, Charles apela a la solidaridad de los riverenses para operarse en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. En ese sentido, se inició una campaña para solicitar la colaboración de la población riverense y se han habilitado las siguientes cuentas:

– En Abitab: Colectivo Charles, Número 69224.

– En Banco Itaú: Número de cuenta 5301593.

El neurinoma del acústico es un tumor que se origina en el conducto auditivo interno. Generalmente provoca la disminución o pérdida auditiva del lado afectado. Cuando no se hace el diagnóstico temprano puede exceder del conducto auditivo y ocupar una región denominada ángulo ponto-cerebeloso y en casos extremos comprimir el tronco cerebral.

El neurinoma del acústico es un tumor benigno que afecta al nervio estatoacústico, también conocido como VIII par craneal o nervio vestibulococlear, y suele afectar generalmente a una de sus ramas, conocida como nervio vestibular.

Mediante la técnica de radiocirugía no se extirpa el tumor, sino que se le somete a un tipo de radiación específica que detiene o frena su crecimiento. El tratamiento con radiocirugía, proporciona un control del crecimiento tumoral (no crecen o se reducen) del 85% al 97% según diferentes series. Desde ya, muchas gracias.