Noticias breves: Camioneta colisionó con un tren en Tacuarembó

TACUAREMBÓ. Un productor rural sufrió lesiones leves tras impactar su camioneta con un tren por no respetar señalización.

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Mariano Pouso, dijo que el siniestro ocurrió sobre las 6:20 horas del pasado martes, cuando la camioneta rebasó a un camión de Bomberos que estaba parado esperando la señalización para cruzar las vías del tren, según informó Telenoche.

El camión no pasó porque la señalización advertía la imposibilidad de cruce en ese momento, pero el vehículo no se detuvo y fue impactado por el tren. Según dijo, el hombre no frenó porque estaba apurado, consigna el noticiero. Fuente: Monte Carlo.

CAMBIO DE FECHA PARA LA VISITA DE LA SENADORA VERÓNICA ALONSO A RIVERA

El próximo jueves 23 de febrero estará en Rivera la senadora Verónica Alonso. Así lo confirmó a NORTE el edil departamental Valentín Leal González.

Inicialmente la visita estaba prevista para el día 24, pero los organizadores de la agenda de la senadora informaron que la misma se adelanta en un día, debido a que para el 24 fue fijada la sesión de la Asamblea General del Parlamento Nacional.

De este modo, durante el día 23 se desarrollará la misma agenda prevista inicialmente para el viernes 24, con cierre de actividad en reunión a celebrarse a partir de las 20:00 horas, en local de calle Socorro Turnes 536, en barrio Mandubí.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA

La Junta Departamental de Rivera anuncia que desde la jornada de ayer, miércoles 15 de febrero, ha retomado su horario normal de funcionamiento y atención al público. El mismo es de 8:00 a 19:15 horas.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ADUANEROS A LA OPINIÓN PÚBLICA

“La Dirección Nacional de Aduanas, con fecha 13 de febrero de 2017, en forma unilateral, sin haber sido acordado con el Sindicato, una vez más, volvió a enviar al MEF un Proyecto de Reestructura.

Ante el fallo del TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) que declaró inconstitucional la Reestructura, el Director Nacional, Cr. Enrique Canon, en su soberbia e irresponsabilidad insiste en desconocer dicho fallo que sigue vulnerando la carrera administrativa de todos los funcionarios como así también promueve el gasto sin control en compensaciones a sus elegidos de siempre.

Una reestructura anulada por el TCA dando la razón a los funcionarios y por la que todos los uruguayos pagamos millones de dólares. Sigue el despilfarro…

AFA convoca a Asamblea General de carácter grave y urgente el jueves 16 de febrero de 2017, hora 14:00, 5º piso, edificio central de la DNA, donde se analizarán las medidas a tomar”.

COMUNICADO DE LA OFICINA DE TRANSITO DE LA ALCALDÍA DE TRANQUERAS

La Alcaldía de Tranqueras informa a la población que el día 25 de marzo cumplirá actuaciones en dicha ciudad el tribunal examinador para obtención de la licencia de conducir y en la oficina de dicha dependencia se están recibiendo las solicitudes correspondientes.

Por otra parte, la Oficina de Tránsito cita a las siguientes personas: Eliseo Fros Silveira, Facundo Luciano Rodríguez, Alberto Gastón Braga, Jorge Esteban Salines Montero, Javier Leonardo Velázquez, Omar Walter Lemos Da Fonte, Adriana Lucia Olivera Núñez, Milca Teresita de los Santos, Belkis Morales, Walter Hugo Leites, Carla Lorena Fernández, Cary Rosani Silveira Pacheco, Miriam Jaquelin Silva Barreto, Julia Fernández, Luis Alberto Olivera Moraes, Gerardo Fagúndez, Juan Andrés Moreira Acosta, Alberto Jorge Rosas, Catia Vanesa Nuñes de Moraes, Héctor Neumar Pérez Noble, Raúl Rosa Mello, Félix Amílcar Sosa, Gilberto Silveira Ambiani, Elsa Mónica Rodríguez, Nery Fernando Ambiani, Luis Carlos Osorio Gomes, Cristóbal Suárez y Raúl Emilio Medina.