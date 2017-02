Noticias breves: Se suspende la primera jornada de pre-carnaval en el “Atilio Paiva Olivera”

La Intendencia Departamental y la Comisión de Carnaval 2017 informan a la población que, visto la realización del partido de fútbol entre las selecciones de Rivera y Bella Unión, se decidió suspender la actividad de pre-carnaval a realizarse en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera” e inicialmente prevista para la jornada del domingo 12 de febrero, cumpliéndose sí el segundo espectáculo programado para la jornada del domingo 19 de febrero.

Recordemos que el espectáculo de pre-carnaval se llevará a cabo en la Tribuna “Evaristo Tal” del estadio “Atilio Paiva Olivera”. Los ingresos estarán a la venta en boletería el día del espectáculo, por parte de las mismas agrupaciones, a un precio de $ 50 por jornada. Los menores de 14 años no pagan entrada.

La programación prevista para la jornada del domingo 19 de febrero, es la siguiente:

A partir de la hora 17:00 actuarán: Alegría Sin Fin, Sensação.com, La Charanga, Quinteto Luna, Candombe del Norte, Grupo Monarca, Tizones de Ansina, S.P.I., Trío Rodríguez, Los Taura, El Serrano, Qué Maravilla, Boulevard, Candombe del Norte, Arte Final y Chito de Mello.

ALUMNOS DEL JARDÍN Nº 137 DE MANDUBÍ VISITAN LA INTENDENCIA DE RIVERA

En la mañana de ayer, jueves 9 de febrero, un grupo de alumnos del Jardín Nº 137 de Tiempo Completo, ubicado en barrio Mandubí, visitaron el edificio comunal, recorriendo las instalaciones en el marco del programa Verano Educativo.

Los alumnos y docentes fueron recibidos en el despacho del intendente, por el jefe comunal interino, Cr. Richard Sander, y el Secretario General, Esc. Nelson Gutiérrez.

Aprovechando la visita a la intendencia, integrantes del equipo de Educación Vial entregaron a los niños camisetas y adhesivos alusivos al uso de cinturón de seguridad, chalecos de seguridad, y el uso del celular en el tránsito, enmarcado en el proyecto de las charlas educativas sobre tránsito que viene realizando la repartición de Educación Vial en los centros de enseñanza e instituciones de nuestro departamento.

DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PRENSA DEL INTERIOR

El Consejo Directivo de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), manifiesta públicamente su solidaridad con la periodista Isabel Prieto, ante el atentado contra su vida sufrido días atrás, por el desempeño de su profesión, en momentos que procuraba información por un caso de feminicidio.

La OPI entiende que este no fue solo un atentado contra una trabajadora de la prensa, sino que fue un atentado contra la profesión periodística en general, por lo cual insta a todos los poderes públicos a ir hasta las últimas consecuencias para la dilucidación del caso, procurando que el hecho no quede impune.

Reafirmamos a su vez nuestro compromiso con la libertad de prensa y llamamos a todos los periodistas del país a estar unidos en la defensa de nuestra profesión ante cualquier ataque o intento de censura, no importando de donde ni de quien provengan.

Consejo Directivo

Montevideo, 9 de febrero de 2017.