Ola de calor: El SINAE recomienda extremar cuidados ante altas temperaturas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió hoy una alerta amarilla para los 19 departamentos por una ola de calor que traerá temperaturas “extremas”, que podrán llegar a los 33 grados o más al norte del país. El aviso rige hasta el jueves 2 de marzo.

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología, “se prevé la persistencia de una masa de aire cálida sobre el país, hasta al menos los primeros días del mes de marzo”.

Para el centro y norte del país, las temperaturas irán desde los 20 grados y podrán llegar a superar los 33º C. En el sur y el este, las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 31 grados, aunque también podrán sobrepasar este límite. Sin embargo, el INUMET advierte que las sensaciones térmicas podrán superar estos valores.

En este sentido, el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) aconsejó extremar los cuidados con los niños menores de 6 años y personas mayores de 65, evitar permanecer al aire libre y no realizar ejercicios físicos entre las 11 y 18 horas, beber líquidos y alimentarse con comidas frescas y livianas, entre otras medidas de prevención.

El SINAE recuerda que existen medidas y cuidados para prevenir riesgos asociados a este fenómeno, ante lo cual recomienda extremar los cuidados con los niños menores de 6 años y adultos mayores de 65 años, así como evitar permanecer al aire libre y no realizar ejercicios físicos entre las 11:00 y las 18:00 horas.

Otra medida de prevención que recomienda es el consumo de líquidos en abundancia y la alimentación con comidas frías y livianas, así como pequeñas porciones de frutas y verduras. También, mantener los alimentos refrigerados y extremar medidas de higiene.

No recomienda el consumo de bebidas alcohólicas y bebidas colas azucaradas ni la permanencia de niños, personas mayores y mascotas dentro de los vehículos estacionados.

Solicita especial cuidado con las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiopatías.

Ante un exceso de calor corporal se debe atender a la ocurrencia de calambres, agotamiento, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. Además, de deberá controlar la presión arterial y el pulso.

Se debe prestar atención a posible deshidratación caracterizada por piel y boca secas, decaimiento general, ojos hundidos y sed intensa. En el caso de lactantes, se manifiesta por llanto prolongado sin lágrimas y mollera hundida.

Si se presentan estos síntomas, permanecer en lugares frescos y sombreados, tomar una ducha o refrescarse con paños fríos en cuello, axilas y región inguinal y beber líquidos fríos.

En casos extremos, se puede llegar a un golpe de calor que es un cuadro grave caracterizado por temperatura corporal elevada, mayor a los 40 grados, piel caliente, mareos o inestabilidad al caminar y somnolencia, confusión y hasta convulsiones.

En estos casos, solicitar atención médica urgente, y, mientras tanto, refrigerar a la persona con paños fríos, recostarla con la cabeza más elevada que el resto del cuerpo y suministrarle bebidas frías. En caso de que esté inconsciente, no darle a beber líquidos y colocarla de costado con las piernas flexionadas.

Como ante cualquier fenómeno meteorológico, es fundamental mantenerse informado sobre el estado del tiempo, pronósticos y advertencias de las autoridades.