Programa Uruguay Trabaja: Comenzaron las inscripciones para personas con discapacidad

Llamado a nivel nacional:

Desde la jornada de ayer, miércoles, y hasta el 7 de febrero, el programa Uruguay Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) abrió inscripciones únicamente para personas con discapacidad. Los interesados deben haber cumplido entre 18 y 64 años, estar desocupados, no haber terminado tercer año de liceo, encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y presentarse en la sede central del ministerio u oficinas territoriales.

Quienes deseen formar parte de esta edición deberán concurrir personalmente a cualquiera de las Oficinas Territoriales del MIDES (en Rivera, Agraciada 728) y demás puntos de inscripción.

Los interesados deberán presentar cédula de identidad y cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 64 años de edad, no haber terminado tercer año de liceo o de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica, estar desocupados por un período mayor a dos años y no haber participado de las ediciones anteriores de Uruguay Trabaja por un plazo mayor a tres meses.

Durante la última semana de marzo, el MIDES anunciará la lista de personas seleccionadas en cumplimiento del 4% de cupos laborales vacantes previstos por el Estado en cada uno de sus organismos para personas con discapacidad, según la Ley Nº 18.651 de protección integral de personas con discapacidad.

Las personas que cumplan labores en el programa percibirán una prestación social de 2,35 bases de prestaciones y contribuciones, aproximadamente, en forma mensual, unos 6.357 pesos líquidos.

Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo y laboral creado en 2007 por la ley 18.240. Está dirigido a personas que han estado desocupadas por largos períodos e integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El objetivo es facilitar procesos de integración para los participantes a través de estrategias socioeducativas.

Las tareas se efectúan durante treinta horas semanales, en régimen de seis horas diarias durante cinco días a la semana, incluidas las capacitaciones. El programa tiene una duración de ocho meses en ciudades y capitales, y hasta seis meses en las pequeñas localidades.

El cupo del 4% del total de vacantes que se encuentra reservado específicamente para personas con discapacidad.

LUGARES DE INSCRIPCIÓN

– En la ciudad de Rivera:

• Oficina Territorial de Rivera del MIDES (Agraciada 728), de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas. Teléfonos de contacto: 46234917/46227472.

• SOCAT EMIR (Gestido 1087, barrio Lavalleja), los días lunes, martes, jueves y viernes, de 9:00 a 13:00 horas. Teléfono de contacto: 46239449.

• SOCAT ACJ (Martín Pays 2259, barrio Mandubí), los días 1, 2 y 6 de febrero, de 12:00 a 15:00 horas, y los días 3 y 7 de febrero, de 9:00 a 12:00 horas. Teléfono de contacto: 46247723.

– En el interior del Departamento:

• En Tranqueras, en la Casa de la Cultura, el día miércoles 1 de febrero, de 10:00 a 15 horas.

• En Vichadero, en el local del BPS, el día jueves 2 de febrero, de 10:00 a 15:00 horas.

• En Minas de Corrales, en Centros MEC, el día viernes 3 de febrero, de 10:00 a 15:00 horas.